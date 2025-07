Cidade nordestina encanta turistas com clima europeu e belezas naturais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bananeiras vem conquistando os holofotes como um destino surpreendente no Nordeste!

A cidade situada no Brejo Paraibano, a 130 quilômetros de João Pessoa e 70 de Campina Grande, tem temperaturas que chegam aos 12°C nos meses mais frios.

Com isso, o charmoso município foge do esperado entre as localidades nordestinas e oferece um clima ideal para quem procura aconchego, natureza e cultura.

Bananeiras (PB) e seus atrativos

Muitos são os destaques de Bananeiras para os turistas, como destaca matéria do site Lance.

Antigo polo cafeeiro do século XIX, o município carrega marcas desse passado em seu conjunto arquitetônico, com dezenas de casarões preservados.

O cenário bucólico se une ao novo perfil turístico da cidade, que tem apostado em hospedagens charmosas e atrações culturais para receber um público cada vez mais exigente.

Além de eventos como o tradicional São João Pé de Serra e da Rota Caminhos do Frio, Bananeiras encanta com experiências autênticas: visitas a engenhos, trilhas, pedaladas e turismo rural.

Situada a poucas horas de João Pessoa, Natal e Campina Grande, a cidade oferece uma combinação rara de história, clima agradável e contato direto com a natureza.

Entre os principais pontos turísticos estão o famoso túnel ferroviário, datado de 1922, a Igreja Matriz, de 1861, e a Pousada Estação Bananeiras, situada na antiga estação ferroviária local.