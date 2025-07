Cinco melhores cidades para se viver no Nordeste; a lista vai te surpreender

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Qualidade de vida no Nordeste? Descubra 5 cidades que surpreendem com segurança, oportunidade, beleza e um custo de vida equilibrado.

O ranking do instituto Imazon, com base no Índice de Progresso Social (IPS), divulgado em maio de 2025, aponta que a região reserva surpresas incríveis em cidades que fogem do óbvio.

Confira cinco cidades que se destacam quando o assunto é bem-estar, oportunidades e acessos a necessidades básicas.

1. Fernando de Noronha (Pernambuco)

Embora seja um destino de alto custo de vida, Fernando de Noronha é o local nordestino mais bem avaliado de acordo com o IPS, revela o G1.

O lcal se destaca pela qualidade ambiental impecável, segurança e contato direto com uma das naturezas mais preservadas do planeta. A ilha é um Patrimônio Natural da Humanidade, com foco em ecoturismo.

2. Campina Grande (Paraíba)

Conhecida como "Rainha da Borborema", Campina Grande é um polo tecnológico e universitário no interior da Paraíba.

A cidade oferece boa infraestrutura, dinamismo econômico e uma vida cultural rica, especialmente durante o São João.

3. João Pessoa (Paraíba)

A capital paraibana, João Pessoa, alia tranquilidade e vida urbana. Com belas praias e um dos mais belos litorais do Brasil, a cidade se destaca pelo baixo custo de vida em comparação a outras capitais e pela boa qualidade dos serviços.

4. Santana do Seridó (Rio Grande do Norte)

Uma pequena cidade no Seridó potiguar, Santana do Seridó se destaca pelo forte senso comunitário. Com pouco mais de 2,6 mil habitantes, oferece um estilo de vida pacato e acolhedor, ideal para quem busca fugir do estresse urbano.

5. Riacho da Cruz (Rio Grande do Norte)

A 390 quilômetros de Natal, Riacho da Cruz é outra pérola do interior potiguar, com 2,7 mil habitantes. A cidade se sobressai pela alta qualidade de vida e ambiente familiar, refletindo a essência de um município pequeno e bem cuidado.