6 cidades pequenas com natureza exuberante no Brasil para visitar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para quem busca sossego, paisagens de tirar o fôlego e conexão com a natureza, essas joias escondidas do Brasil são o refúgio perfeito.

Clique aqui e escute a matéria

Nem só de grandes capitais vive o turismo brasileiro. Pelo contrário: em muitos cantinhos afastados, há verdadeiros paraísos escondidos, onde a vida caminha em outro ritmo e a natureza reina soberana.

São cidades pequenas, com poucos habitantes, mas com um cenário tão exuberante que parece saído de filme.

Se você está planejando fugir do agito urbano, respirar ar puro e se encantar com paisagens naturais surpreendentes, confira 6 cidades pequenas com natureza exuberante no Brasil que valem cada minuto da viagem:

6 cidades pequenas no Brasil com natureza de tirar o fôlego

1. São Miguel dos Milagres (AL)



Localizada na Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, essa cidadezinha é famosa por suas praias de águas cristalinas, piscinas naturais e coqueirais a perder de vista. Um destino tranquilo e encantador.

2. São Francisco Xavier (SP)



Distrito de São José dos Campos, essa vila na Serra da Mantiqueira é um refúgio de cachoeiras, trilhas e montanhas. Um prato cheio para quem ama turismo ecológico e quer desconectar da rotina.

3. Nova Veneza (SC)



Além do charme europeu, Nova Veneza é cercada por paisagens verdes, rios e morros. A cidade mistura cultura italiana com belezas naturais — ideal para quem quer charme e natureza no mesmo lugar.

4. Carrancas (MG)



Conhecida como a “terra das cachoeiras”, Carrancas é um destino imperdível para os amantes de trilhas e águas cristalinas. A vibe mineira acolhedora completa a experiência.

5. Pirenópolis (GO)



Com seu centro histórico charmoso e natureza abundante ao redor, Pirenópolis é uma das cidades mais queridas do Centro-Oeste. As cachoeiras da região são perfeitas para um banho refrescante.

6. Taperoá (BA)



Pouco conhecida no litoral baiano, Taperoá surpreende com praias preservadas, manguezais e mata atlântica. Uma joia tranquila para quem quer fugir dos destinos mais turísticos da região.

Leve tênis confortável, garrafa d’água e o coração aberto. Essas cidades mostram que, às vezes, o melhor do Brasil está escondido em lugares que o GPS quase não encontra — mas que valem cada quilômetro percorrido.