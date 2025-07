Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Se você está em busca de destinos diferentes para 2025, essa lista é um convite a tirar os olhos dos grandes centros e se encantar com lugares cheios de alma.

São cidades que podem até ser pequenas no tamanho, mas que carregam séculos de tradição, arquitetura preservada e capítulos importantes da história brasileira.

Descubra 5 cidades pequenas escondidas no Brasil com grandes histórias para conhecer em 2025:

1. Cunha (SP)



Entre a Serra do Mar e a Serra da Bocaina, Cunha é conhecida por suas paisagens cinematográficas e pela produção de cerâmica artística. Foi ponto estratégico nos tempos do ciclo do ouro e hoje atrai quem busca arte, natureza e um clima serrano acolhedor.

2. Piranhas (AL)



Às margens do Rio São Francisco, Piranhas parece uma vila cenográfica com casinhas coloridas e ruas de pedra. Foi palco de momentos marcantes da história do cangaço — e onde o corpo de Lampião foi exposto após sua morte. História, beleza e mistério no mesmo lugar.

3. São Miguel das Missões (RS)



Pequena no tamanho, imensa na importância. Essa cidade gaúcha abriga as ruínas da antiga missão jesuítica de São Miguel Arcanjo, patrimônio histórico da humanidade. É um verdadeiro mergulho no Brasil colonial e indígena.

4. Igatu (BA)



Apelidada de “Machu Picchu baiana”, Igatu é um vilarejo de pedra encravado na Chapada Diamantina, repleto de ruínas de antigos garimpos e histórias de ouro e resistência. Um destino silencioso, poético e quase secreto.

5. Cidade de Goiás (GO)



Antiga capital do estado, a charmosa "Goiás Velho" preserva ruas coloniais, igrejas barrocas e foi o berço da poetisa Cora Coralina. Seu centro histórico é tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco — um verdadeiro tesouro no coração do cerrado.

Viajar para esses lugares é mais do que turismo — é reencontrar a história viva do Brasil, contada em cada ruela, monumento ou tradição local.