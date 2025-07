Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se o seu relacionamento merece um cenário de filme, mas sem multidões ou clichês, conheça esses refúgios perfeitos para o amor longe do óbvio.

O Brasil é um prato cheio para casais apaixonados — praias paradisíacas, montanhas cobertas de neblina, vilarejos charmosos e natureza por todos os lados.

Mas nem todo romance precisa passar por destinos batidos como Campos do Jordão ou Gramado. Às vezes, o melhor cenário para o amor está onde poucos olham.

Se você quer surpreender quem ama com uma viagem especial, cheia de aconchego, beleza e tranquilidade, conheça agora 7 destinos escondidos para viagens românticas no Brasil:

1. São José da Barra (MG)



Às margens do Lago de Furnas, esse cantinho mineiro tem águas esverdeadas, cânions, passeios de barco e pores do sol que são um convite ao romance.

2. Atins (MA)



Na ponta dos Lençóis Maranhenses, Atins é rústico, isolado e mágico. Dê as mãos, caminhe pelas dunas e sinta o tempo desacelerar ao lado de quem você ama.

3. Domingos Martins (ES)



Com clima de montanha e paisagens encantadoras, essa cidadezinha no Espírito Santo é perfeita para curtir o friozinho, bons vinhos e pousadas charmosas.

4. Ibitipoca (MG)



Um vilarejo com ruas de terra, pousadas românticas e o Parque Estadual do Ibitipoca bem ali. Trilhas, cachoeiras e silêncio: o amor agradece.

5. Jalapão (TO)



Para casais aventureiros, o Jalapão oferece fervedouros cristalinos, dunas e paisagens impressionantes. É natureza selvagem com charme e cumplicidade.

6. Ilha do Cardoso (SP)



Uma ilha pouco explorada no litoral sul de São Paulo, com praias desertas e mata atlântica preservada. Perfeita para quem quer romance com exclusividade.

7. Nova Petrópolis (RS)

Menos famosa que sua vizinha Gramado, Nova Petrópolis tem flores, fondue, arquitetura alemã e muito sossego. Ideal para um fim de semana a dois.

Dica de casal para casal: fuja do comum, abrace o inesperado. Às vezes, o destino mais romântico é aquele onde o GPS quase não chega — mas o coração, sim.