Bela capital do Nordeste recebe turistas e habitantes como nenhuma outra

Uma das cidades mais antigas do país, Salvador mistura história, cultura afro-brasileira, praias deslumbrantes e uma culinária vibrante.

Com origens que remontam ao século XVI, Salvador, na Bahia, mistura tradição e modernidade em um cenário repleto de cores, ritmos e sabores.

Para quem deseja visitar ou morar no local, atrativos não faltam!

Salvador e suas belezas

Entre ladeiras coloniais e celebrações populares, como o Carnaval e as festas em homenagem a Iemanjá, Salvador exala autenticidade, com influências culturais afro-brasileiras e indígenas.

No prato, o sabor do dendê e do coco transforma cada refeição em uma experiência sensorial, por meio de pratos tradicionais como vatapá e acarajé.

Com um litoral generoso e natureza preservada, Salvador também aposta em reurbanização e espaços públicos para lazer e esporte, como destaca o Correio Braziliense.

Entre os destinos preferidas dos turistas, estão as praias do Forte e Itapuã.

Iniciativas modernas, como o uso de tecnologia para enriquecer o turismo, caminham lado a lado com o charme do casario colorido do Pelourinho.

Reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, o centro histórico da capital baiana conta mil histórias por meio de suas igrejas de estilo barroco e arquitetura tradicional.