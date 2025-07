Estes destinos secretos no litoral do Nordeste fogem do óbvio e encantam os turistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paraísos intocados no litoral nordestino! Vá além de Porto de Galinhas e Jericoacoara e conheça belos destinos praianos de beleza sem igual.

Praias paradisíacas e sol o ano inteiro já se tornaram clichês quando se fala no litoral nordestino.

Mas, para além dos destinos mais famosos e badalados, a região guarda joias escondidas que prometem encantar os turistas que buscam tranquilidade e paisagens de tirar o fôlego.

Descubra locais que fogem do óbvio e revelam um Nordeste ainda mais fascinante!

Litoral do Nordeste: destinos que fogem do óbvio e encantam os turistas

1. Barra Grande (Piauí)

No litoral do Piauí, Barra Grande é um paraíso rústico, ideal para quem busca paz e contato com a natureza.

Famosa pelos ventos favoráveis, atrai praticantes de kitesurf e oferece uma atmosfera relaxante.

2. São Miguel dos Milagres (Alagoas)

Parte da Rota Ecológica dos Milagres, São Miguel dos Milagres em Alagoas é sinônimo de coqueiros, piscinas naturais e um charme discreto.

O vilarejo é perfeito para quem busca exclusividade e beleza natural intocada, com belíssimas piscinas naturais.

3. Galinhos (Rio Grande do Norte)

No Rio Grande do Norte, a península de Galinhos é um refúgio isolado, acessível apenas por barco ou veículo 4x4.

A simplicidade do lugar, em meio a dunas e salinas, proporciona uma experiência de desconexão total.

4. Praia do Espelho (Bahia)

Situada no sul da Bahia, entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho é frequentemente eleita uma das praias mais bonitas do Brasil.

Suas falésias coloridas, piscinas naturais e coqueiros formam um cenário deslumbrante.