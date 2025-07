"Quanto custa?": Confira os 10 valores de viagens mais pesquisados pelos brasileiros na internet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Passagem de ida, hospedagem, alimentação, passeios.

Com tantos valores envolvidos ao planejar uma viagem, aparentemente, o primeiro passo para muitos brasileiros tem sido o mesmo: pesquisar na internet quanto tudo isso vai custar — curiosidade que vem acompanhada de uma pergunta (e pesquisa na internet) bem objetiva: “afinal, quanto custa viajar para...?”

Para se ter uma ideia, somente no último ano, o Google Brasil registrou mais de 18 milhões de buscas relacionadas a valores de viagens, em sua maioria voltadas a estados e atrações nacionais.

As expressões mais comuns, de acordo com o novo estudo da DeÔnibus, vão de termos como “valor da viagem para” a “quanto custa ir para”, revelando o desejo da população por opções promocionais, pacotes acessíveis e rotas que caibam no bolso.

Mas, afinal, se o investimento financeiro tem aparecido tanto nas buscas dos turistas, quais destinos nacionais vêm despertando a curiosidade dos brasileiros quando o assunto é o custo da viagem?

A resposta pode ser encontrada no conteúdo abaixo, que traz, junto dos nomes mais pesquisados, dicas para driblar os preços altos… e curtir sem peso na consciência. Confira:

Do desejo ao orçamento: os 10 destinos que mais despertam dúvidas sobre custos

Apesar da variedade de opções turísticas espalhadas pelo país, certos destinos têm chamado uma atenção especial dos brasileiros quando o foco está nos preços.

Estamos falando, no geral, de lugares associados a férias, descanso, aventura ou momentos em família — e que, por diferentes razões, despertaram a curiosidade dos brasileiros quando o assunto é algo que caiba no orçamento.

A liderança do ranking fica com um destino que reúne adrenalina, shows ao vivo e o universo dos personagens infantis: o Beto Carrero World.

Localizado em Penha, em Santa Catarina, e com mais de 1,3 milhão de buscas, o parque se destaca como uma das opções mais desejadas por famílias que buscam uma viagem divertida e com boa estrutura.

O lado bom? É possível gerenciar os gastos com antecedência, já que muitos pacotes incluem transporte, hospedagem e ingressos.

Com 1,1 milhão e 756 mil buscas, respectivamente, Porto de Galinhas e Porto Seguro evidenciam a força do litoral nordestino nos planos de viagem dos brasileiros.

Os dois estão entre os mais buscados por preço, além de aliarem belezas naturais com uma ampla oferta de pacotes turísticos — geralmente promocionais na baixa temporada.

São Paulo, por outro lado, aparece como um destino multifacetado: seja pelo turismo cultural, gastronômico, de negócios ou de eventos, a cidade atrai quem quer saber quanto custa viver na metrópole por alguns dias.

Com mais de 429 mil buscas, esse é um exemplo de como o turismo urbano também entra no radar de quem busca economia, já que é possível encontrar passagens de ônibus baratas, promoções aéreas e uma enorme variedade de hospedagens e restaurantes para todos os bolsos.

Fechando a lista, Ouro Preto aparece com cerca de 33 mil buscas, mas com um destaque especial: é o único destino do ranking com foco totalmente histórico-cultural.

A cidade mineira é conhecida pelas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e museus dedicados ao período colonial.

As buscas por valor revelam o interesse crescente por destinos que oferecem cultura e imersão histórica sem exigir altos investimentos… e Ouro Preto, com suas pousadas charmosas e gastronomia acessível, entrega exatamente isso.

Viajar mais gastando menos: dicas para driblar os altos custos

Independentemente do destino, uma coisa é certa: planejamento é o melhor amigo de quem quer colocar o pé na estrada sem comprometer o orçamento.

Pesquisar com antecedência, comparar preços e ficar atento a promoções sazonais são atitudes que fazem toda a diferença no valor final da viagem.

Além disso, optar por viajar fora de feriados e alta temporada pode garantir preços muito mais baixos em passagens e hospedagens.

Com a alta das passagens áreas em diversos momentos do ano, outra dica valiosa é considerar o transporte rodoviário como opção principal ou complementar à viagem.

Destinos como São Paulo, Gramado e até Penha, cidade do Beto Carrero World, contam com linhas de ônibus bem estruturadas, muitas vezes com saídas diárias e tarifas mais acessíveis do que o trajeto de carro ou avião.

Para quem parte de cidades próximas ou quer evitar os altos custos de bagagem e traslado, a escolha pode representar uma boa economia — e ainda permitir apreciar o trajeto com conforto.

Na busca por economia, vale apostar em pacotes promocionais que já incluam hospedagem, transporte e ingressos para atrações locais.

Plataformas especializadas, cupons de desconto e programas de fidelidade ajudam a reduzir os custos e garantir experiências completas por um preço justo. Viajar pode (e deve) ser um prazer… mas, com um pouco de estratégia, também pode ser leve para o bolso.

Metodologia

Para identificar os valores de viagens mais pesquisados pelos internautas, o levantamento teve como base pesquisas realizadas no Google ao longo dos últimos doze meses.

A investigação partiu das expressões "quanto custa", "quanto custa viajar" e “valor viagem”, englobando as milhares de buscas relativas ao tema nas cinco regiões nacionais.

Em seguida, os destinos mais procurados foram dispostos em um ranking baseado no volume total de buscas ao longo do último ano.