Celebridades | Notícia

Ensaios da Anitta: Novo EP tem Priscila Senna, Marina Sena e Pabllo Vittar; ouça

Como aquecimento da turnê pré-Carnaval "Ensaios da Anitta", cantora lança seis faixas que vão do funk ao tecnobrega com parcerias de peso.

Por Thallys Menezes Publicado em 04/12/2025 às 22:44 | Atualizado em 04/12/2025 às 22:47
Ensaios da Anitta volta ao Recife
Ensaios da Anitta volta ao Recife - Crédito: Iude Richele

A folia de Anitta começou! A cantora lançou oficialmente nesta quinta-feira (05/12), o EP "Ensaios da Anitta".

Com seis faixas, o trabalho antecede os shows pré-Carnaval da artista em diversas capitais brasileiras, de São Paulo a Recife.

Parcerias são o destaque do EP "Ensaios da Anitta"

Para ornar com a turnê de prévias carnavalescas de Anitta pelo Brasil, o EP se destaca pela diversidade sonora, com elementos de funk carioca, tecnomelody, piseiro e até música eletrônica.

FAIXAS

1. "Gostosin" com Felipe Amorim

2. "Fala Quem é" com Pabllo Vittar e Marina Sena

3. "Brincadeira Gostosa" com Pocah e Lexa

4. "Sede de Você" com Nattan

5. "Cheio de Vontade" com Priscila Senna

6. "Só Pra Tu" com Viviane Batidão

Originalmente, Melody também estaria na faixa "Fala Quem É", mas ficou de fora após revelar a parceria no programa "De Frente Com Blogueirinha", da Dia TV", e divulgar, sem autorização, um trecho da faixa.

Ouça o EP Ensaios da Anitta 

