Ensaios da Anitta: Novo EP tem Priscila Senna, Marina Sena e Pabllo Vittar; ouça
Como aquecimento da turnê pré-Carnaval "Ensaios da Anitta", cantora lança seis faixas que vão do funk ao tecnobrega com parcerias de peso.
A folia de Anitta começou! A cantora lançou oficialmente nesta quinta-feira (05/12), o EP "Ensaios da Anitta".
Com seis faixas, o trabalho antecede os shows pré-Carnaval da artista em diversas capitais brasileiras, de São Paulo a Recife.
Parcerias são o destaque do EP "Ensaios da Anitta"
Para ornar com a turnê de prévias carnavalescas de Anitta pelo Brasil, o EP se destaca pela diversidade sonora, com elementos de funk carioca, tecnomelody, piseiro e até música eletrônica.
FAIXAS
1. "Gostosin" com Felipe Amorim
2. "Fala Quem é" com Pabllo Vittar e Marina Sena
3. "Brincadeira Gostosa" com Pocah e Lexa
4. "Sede de Você" com Nattan
5. "Cheio de Vontade" com Priscila Senna
6. "Só Pra Tu" com Viviane Batidão
Originalmente, Melody também estaria na faixa "Fala Quem É", mas ficou de fora após revelar a parceria no programa "De Frente Com Blogueirinha", da Dia TV", e divulgar, sem autorização, um trecho da faixa.