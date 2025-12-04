Ensaios da Anitta: Novo EP tem Priscila Senna, Marina Sena e Pabllo Vittar; ouça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Como aquecimento da turnê pré-Carnaval "Ensaios da Anitta", cantora lança seis faixas que vão do funk ao tecnobrega com parcerias de peso.

Clique aqui e escute a matéria

A folia de Anitta começou! A cantora lançou oficialmente nesta quinta-feira (05/12), o EP "Ensaios da Anitta".

Com seis faixas, o trabalho antecede os shows pré-Carnaval da artista em diversas capitais brasileiras, de São Paulo a Recife.

Parcerias são o destaque do EP "Ensaios da Anitta"

Para ornar com a turnê de prévias carnavalescas de Anitta pelo Brasil, o EP se destaca pela diversidade sonora, com elementos de funk carioca, tecnomelody, piseiro e até música eletrônica.

FAIXAS

1. "Gostosin" com Felipe Amorim



2. "Fala Quem é" com Pabllo Vittar e Marina Sena



3. "Brincadeira Gostosa" com Pocah e Lexa



4. "Sede de Você" com Nattan



5. "Cheio de Vontade" com Priscila Senna



6. "Só Pra Tu" com Viviane Batidão



Originalmente, Melody também estaria na faixa "Fala Quem É", mas ficou de fora após revelar a parceria no programa "De Frente Com Blogueirinha", da Dia TV", e divulgar, sem autorização, um trecho da faixa.

Ouça o EP Ensaios da Anitta