Anitta abre mão de casa em LA e reflete: ‘Manter o sucesso no exterior me custaria muito’
Clique aqui e escute a matéria
Anitta optou por desacelerar e reaproximar-se da família após anos em turnês pelo mundo. Durante uma crise de saúde, ela refletiu: “Se eu morrer hoje, não vou ter feito nada que realmente importe pra mim, como passar um tempo de qualidade com a minha família.” No aniversário, levou os parentes a Fernando de Noronha.
Ela devolveu a casa em Los Angeles, diminuiu viagens a Miami e revisou compromissos internacionais. Dividiu despesas em tempos passados com Bruna Marquezine e concluiu: “Percebi que manter o sucesso no exterior me custaria muito”.
Agora vive mais no Rio, na casa do Itanhangá, e valoriza momentos simples: “Acho que, no fim das contas, quando a gente fica doente ou quando alguém está morrendo, são essas as coisas de que a gente se lembra. Não o trabalho”. Ela tem priorizado descanso, brincado com o sobrinho e retomado laços adiados pelo trabalho, com carinho.
