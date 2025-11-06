Anitta abre mão de casa em LA e reflete: ‘Manter o sucesso no exterior me custaria muito’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Anitta optou por desacelerar e reaproximar-se da família após anos em turnês pelo mundo. Durante uma crise de saúde, ela refletiu: “Se eu morrer hoje, não vou ter feito nada que realmente importe pra mim, como passar um tempo de qualidade com a minha família.” No aniversário, levou os parentes a Fernando de Noronha.

Veja também: Anitta agradece Marcos Mion pelo apoio no início de carreira: “Não tinha nem Show das Poderosas”

Ela devolveu a casa em Los Angeles, diminuiu viagens a Miami e revisou compromissos internacionais. Dividiu despesas em tempos passados com Bruna Marquezine e concluiu: “Percebi que manter o sucesso no exterior me custaria muito”.

Agora vive mais no Rio, na casa do Itanhangá, e valoriza momentos simples: “Acho que, no fim das contas, quando a gente fica doente ou quando alguém está morrendo, são essas as coisas de que a gente se lembra. Não o trabalho”. Ela tem priorizado descanso, brincado com o sobrinho e retomado laços adiados pelo trabalho, com carinho.

O post Anitta abre mão de casa em LA e reflete: ‘Manter o sucesso no exterior me custaria muito’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.