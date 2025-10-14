fechar
Anitta pressiona Lula por indicação de mulher para o STF na vaga de Barroso

Cantora lembrou que STF só teve 3 ministras em sua história; apesar da pressão, os principais nomes cotados para a vaga de Barroso são todos homens.

Por Túlio Feitosa Publicado em 14/10/2025 às 21:56
Anitta caracterizada para os Ensaios da Anitta de 2026, com o tema 'Cosmos'
Anitta caracterizada para os Ensaios da Anitta de 2026, com o tema 'Cosmos' - Iude Richele/Divulgação

A cantora Anitta entrou, nesta terça-feira (14), na campanha que pede ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a indicação de uma mulher para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Em uma publicação em seus stories no Instagram, a artista compartilhou um abaixo-assinado online que defende a nomeação feminina e ressaltou a disparidade de gênero na história da Corte.

"Tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso País onde a maioria da população é mulher", escreveu Anitta, lembrando que, até hoje, o STF teve apenas três ministras em um total de 172 nomeações. Atualmente, Cármen Lúcia é a única mulher entre os onze integrantes do tribunal.

Pressão da sociedade civil x nomes cotados

O apelo de Anitta se soma ao de diversas entidades da sociedade civil, como o Fórum Justiça e a Plataforma Justa, que têm pressionado o presidente pela indicação. Essas organizações chegaram a elaborar uma lista com nomes de juristas qualificadas, como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, e a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edilene Lobo.

Apesar da mobilização, os nomes mais fortes nos bastidores de Brasília para a sucessão de Barroso são todos de homens. Os principais cotados são o Advogado-Geral da União, Jorge Messias; o ministro do TCU, Bruno Dantas; o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho; e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O próprio ministro Barroso, que deixará a Corte oficialmente no dia 18 de outubro, manifestou simpatia pela escolha de uma mulher, embora sem excluir os candidatos homens.

A decisão final caberá ao presidente Lula, que fará sua terceira indicação ao STF.

