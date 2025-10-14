Anitta pressiona Lula por indicação de mulher para o STF na vaga de Barroso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora lembrou que STF só teve 3 ministras em sua história; apesar da pressão, os principais nomes cotados para a vaga de Barroso são todos homens.

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Anitta entrou, nesta terça-feira (14), na campanha que pede ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a indicação de uma mulher para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Em uma publicação em seus stories no Instagram, a artista compartilhou um abaixo-assinado online que defende a nomeação feminina e ressaltou a disparidade de gênero na história da Corte.

"Tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso País onde a maioria da população é mulher", escreveu Anitta, lembrando que, até hoje, o STF teve apenas três ministras em um total de 172 nomeações. Atualmente, Cármen Lúcia é a única mulher entre os onze integrantes do tribunal.

Pressão da sociedade civil x nomes cotados

O apelo de Anitta se soma ao de diversas entidades da sociedade civil, como o Fórum Justiça e a Plataforma Justa, que têm pressionado o presidente pela indicação. Essas organizações chegaram a elaborar uma lista com nomes de juristas qualificadas, como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, e a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edilene Lobo.

Apesar da mobilização, os nomes mais fortes nos bastidores de Brasília para a sucessão de Barroso são todos de homens. Os principais cotados são o Advogado-Geral da União, Jorge Messias; o ministro do TCU, Bruno Dantas; o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho; e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O próprio ministro Barroso, que deixará a Corte oficialmente no dia 18 de outubro, manifestou simpatia pela escolha de uma mulher, embora sem excluir os candidatos homens.

A decisão final caberá ao presidente Lula, que fará sua terceira indicação ao STF.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC