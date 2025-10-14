Superintendente da PF em Pernambuco é nomeado o primeiro adido da corporação na China

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, que chefiava a PF no estado, foi o escolhido pelo presidente Lula para a nova posição diplomática em Pequim

O superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o primeiro adido policial federal na Embaixada do Brasil em Pequim, na China.

A nomeação, oficializada na última quarta-feira - dia 8 de outubro -, foi disputada por 21 outros candidatos.

A função do adido e a trajetória de Pádua

O papel do adido, segundo o decreto presidencial, é o de prestar assessoramento em assuntos de polícia judiciária, segurança pública e cooperação policial internacional junto à embaixada. Ele é proibido de fazer manifestações políticas sobre as ações do Itamaraty. O mandato na China irá até 2028, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Antônio de Pádua exercia a função de superintendente da PF em Pernambuco. Em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro, ele chegou a colocar seu cargo à disposição após discordar publicamente da abordagem policial usada contra manifestantes que protestavam contra o então presidente no Recife.

O Brasil já possui adidos da Polícia Federal em outros 33 países, incluindo Estados Unidos, Argentina e nações europeias, mas a posição na China é inédita e reflete a crescente importância das relações sino-brasileiras.

