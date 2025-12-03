Melody fica de fora de música com Anitta e motivo é revelado

— Anitta Analytics (@AnittaAnalytics) — Anitta Analytics (@AnittaAnalytics) '; twitter.appendChild(scr); })();

A divulgação não autorizada gerou um impasse. Segundo a Universal Music, responsável pelos lançamentos de Anitta no Brasil, a atitude antecipou etapas importantes do processo fonográfico. Por isso, a gravadora decidiu suspender a presença de Melody na canção.

“Ao divulgar a música sem autorização prévia, a artista antecipou processos importantes para lançamentos fonográficos. Tal atitude fez com que a companhia suspendesse a participação dela na faixa”, informou a empresa em nota enviada ao portal PopLine.

Agora, Fala Quem É aparece creditada apenas a Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar. No teaser divulgado no Instagram, também é possível ouvir a voz masculina do DJ Matheus Alves, contratado da Radamoinho, empresa da cantora. Assim, a faixa segue para o lançamento sem a participação que inicialmente incluía Melody.