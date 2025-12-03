fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Melody fica de fora de música com Anitta e motivo é revelado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/12/2025 às 17:08
Melody fica de fora de música com Anitta e motivo é revelado
Melody fica de fora de música com Anitta e motivo é revelado - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Melody ficou de fora da música Fala Quem É, parceria de Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar no EP Ensaios da Anitta, e o motivo acaba de ser explicado. A jovem havia gravado participação na faixa, mas acabou retirada do projeto após exibir um trecho da música no programa De Frente Com Blogueirinha, em novembro. Relembre:

— Anitta Analytics (@AnittaAnalytics) '; twitter.appendChild(scr); })();

A divulgação não autorizada gerou um impasse. Segundo a Universal Music, responsável pelos lançamentos de Anitta no Brasil, a atitude antecipou etapas importantes do processo fonográfico. Por isso, a gravadora decidiu suspender a presença de Melody na canção.

“Ao divulgar a música sem autorização prévia, a artista antecipou processos importantes para lançamentos fonográficos. Tal atitude fez com que a companhia suspendesse a participação dela na faixa”, informou a empresa em nota enviada ao portal PopLine.

Agora, Fala Quem É aparece creditada apenas a Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar. No teaser divulgado no Instagram, também é possível ouvir a voz masculina do DJ Matheus Alves, contratado da Radamoinho, empresa da cantora. Assim, a faixa segue para o lançamento sem a participação que inicialmente incluía Melody.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Melody fica de fora de música com Anitta e motivo é revelado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Melody exibe rebolado sensual ao dançar de biquíni
Famosas de biquíni

Melody exibe rebolado sensual ao dançar de biquíni
Anitta abre mão de casa em LA e reflete: ‘Manter o sucesso no exterior me custaria muito’
Anitta

Anitta abre mão de casa em LA e reflete: ‘Manter o sucesso no exterior me custaria muito’

Compartilhe

Tags