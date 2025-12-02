Melody exibe rebolado sensual ao dançar de biquíni

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Melody, de 18 anos, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo dançando ao som de seu novo hit Desliza, parceria com o cantor Léo Santana.

No registro, ela surge de biquíni rosa estiloso, esbanjando sensualidade e boa forma ao lado da irmã Bella Angel e do dançarino Fabio Nunes.

O destaque do vídeo ficou por conta do rebolado envolvente de Melody, que arrancou suspiros dos seguidores e evidenciou o seu físico definido.

Nos comentários, os fãs foram só elogios: “Cada dia mais linda”, escreveu um internauta. “A nova rainha do pop brasileiro chegou”, opinou outro. Já um terceiro brincou: “Desliza até meu coração agora”.

Animada com a repercussão, Melody vem promovendo com força a nova faixa nas redes sociais, mostrando que tem apostado alto no verão musical com coreografias que prometem viralizar.