De biquíni pink, Carol Castro esbanja beleza e boa forma durante momento de lazer em João Pessoa
Carol Castro, de 41 anos, aproveitou dias de descanso em João Pessoa e encantou os fãs com cliques de biquíni na praia. A atriz apareceu curtindo o mar, a natureza e a companhia de amigos, e destacou como a viagem renovou suas energias. As fotos mostraram momentos leves e cheios de alegria, enquanto ela celebrava a boa fase.
Durante a estadia, Carol apresentou o espetáculo A Manhã Seguinte. As sessões lotaram rapidamente e renderam três apresentações no fim de semana. A atriz comemorou o retorno ao teatro e o carinho do público paraibano.
Longe das telinhas desde o fim de Garota do Momento, exibida às 18h na Globo, Carol mantém a agenda movimentada. Ela também finalizou, em agosto, as gravações de Nosso Lar 3 – Vida Eterna, terceiro filme da franquia espiritualista. O novo trabalho marca mais uma etapa importante da sua trajetória e reforça sua versatilidade artística.
