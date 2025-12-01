Karoline Lima exibe frente e verso usando biquíni fio-dental e faz clima esquentar nas redes sociais
Karoline Lima movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) ao surgir com um biquíni fio-dental em novos registros que rapidamente chamaram atenção do público. A influenciadora digital apareceu posando de frente e de costas, destacando a boa forma enquanto aproveitava o calor do dia. Ao som de Rihanna, ela escreveu “Solzão e calor” e usou um trecho de Rude Boy para embalar o vídeo, reforçando o clima descontraído da publicação.
A sequência de imagens foi compartilhada após outros conteúdos gravados na área de lazer de sua mansão. Mais cedo, Karoline havia postado um álbum de fotos e brincado com os seguidores ao dizer que “o pezinho é só um detalhe”, arrancando risadas e comentários. Depois, contou que estava animada para ir à praia, mas acabou desistindo por falta de companhia, revelando: “Quem ia comigo deu uma recusada”.
O momento de descontração acontece enquanto a vida amorosa da influenciadora segue despertando curiosidade nos internautas. Desde o fim do namoro com Léo Pereira, anunciado em setembro, surgem especulações sobre uma possível reconciliação, mas ela mantém o foco no trabalho, no autocuidado e em momentos leves que compartilha com o público.
