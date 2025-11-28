fechar
De biquíni, Ana Castela mostra o antes e depois de sua rotina na academia e impressiona com o shape sarado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/11/2025 às 17:46
Ana Castela apareceu de biquíni nas redes sociais e exibiu um comparativo do antes e depois após nove meses de academia. A cantora mostrou o resultado da dedicação e destacou como o corpo ganhou mais definição ao longo desse período. Além disso, ela reforçou que a mudança acontece aos poucos.

Em seguida, Ana Castela explicou que iniciou os treinos em março e passou a ajustar a alimentação com orientação profissional. Ela usa suplementos, mantém um cardápio mais equilibrado e tenta seguir tudo com constância. Mesmo assim, ela admite que nem todos os dias são perfeitos.

“Aquela foto que eu tava assim [mais magra], foi em dezembro de 2024, e eu comecei a academia dia 24 de março. E aí desde então fui a um nutricionista, eu tomo creatina todo dia, eu tomo whey, eu como certo. Mas não é todo dia que como certo não, viu minha gente?”, admitiu Ana.

A artista também contou que o açúcar segue como seu maior desafio. Ela tenta reduzir o consumo, mas enfrenta recaídas. Ainda assim, ela insiste no processo e comemora cada avanço, por menor que seja.

“Tento parar com doce, mas não consigo… Então assim, é isso, é constância, é tentar, entendeu? Acho que o máximo que consegui ficar sem doce, assim, foram uns 15 dias, [depois] eu voltei”, disse.

Por fim, Ana Castela comentou que tenta diminuir o consumo de álcool, mas também oscila entre parar e voltar. Mesmo com essas dificuldades, ela reforça que a evolução acontece quando a pessoa insiste, retoma e tenta de novo. Dessa forma, o shape sarado que ela exibe hoje reflete disciplina, adaptações e muita paciência.

Antes e depois de Ana Castela (Foto: Reprodução/Instagram)

