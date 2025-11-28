De biquíni, Ana Castela mostra o antes e depois de sua rotina na academia e impressiona com o shape sarado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Castela apareceu de biquíni nas redes sociais e exibiu um comparativo do antes e depois após nove meses de academia. A cantora mostrou o resultado da dedicação e destacou como o corpo ganhou mais definição ao longo desse período. Além disso, ela reforçou que a mudança acontece aos poucos.

Em seguida, Ana Castela explicou que iniciou os treinos em março e passou a ajustar a alimentação com orientação profissional. Ela usa suplementos, mantém um cardápio mais equilibrado e tenta seguir tudo com constância. Mesmo assim, ela admite que nem todos os dias são perfeitos.

“Aquela foto que eu tava assim [mais magra], foi em dezembro de 2024, e eu comecei a academia dia 24 de março. E aí desde então fui a um nutricionista, eu tomo creatina todo dia, eu tomo whey, eu como certo. Mas não é todo dia que como certo não, viu minha gente?”, admitiu Ana.

A artista também contou que o açúcar segue como seu maior desafio. Ela tenta reduzir o consumo, mas enfrenta recaídas. Ainda assim, ela insiste no processo e comemora cada avanço, por menor que seja.

“Tento parar com doce, mas não consigo… Então assim, é isso, é constância, é tentar, entendeu? Acho que o máximo que consegui ficar sem doce, assim, foram uns 15 dias, [depois] eu voltei”, disse.

Por fim, Ana Castela comentou que tenta diminuir o consumo de álcool, mas também oscila entre parar e voltar. Mesmo com essas dificuldades, ela reforça que a evolução acontece quando a pessoa insiste, retoma e tenta de novo. Dessa forma, o shape sarado que ela exibe hoje reflete disciplina, adaptações e muita paciência.

Antes e depois de Ana Castela (Foto: Reprodução/Instagram)

O post De biquíni, Ana Castela mostra o antes e depois de sua rotina na academia e impressiona com o shape sarado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.