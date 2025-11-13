Tati Zaqui revela perda do primeiro filho: "Maior e breve presente"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quinta-feira, 13 de novembro, a cantora compartilhou um vídeo onde relatou a perda do primeiro filho: "a vontade de Deus é boa"

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (13), a cantora Tati Zaqui veio a público para anunciar a perda do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Mateus Oliveira.

Na legenda da publicação, a artista compartilhou: "A vontade de Deus é boa, perfeito e agradável. O útero é a porta do céu na Terra, Deus nos tocou e aqui fica o registro do nosso maior e breve presente".

Recentemente, Tati, que iniciou a carreira no funk, revelou ter sido transformada após uma mudança de religião.

"As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo! Eu vaguei o mundo por 30 anos e não encontrei o que tenho agora, JESUS! O caminho, a verdade e a vida… hoje já não sou eu quem vive más CRISTO vive em mim. Dele, por Ele e Para Ele seja TODA Honra e Glória! Eu orei para Deus quebrantar o meu coração e tirar as escamas dos meus olhos e assim Ele fez, e você? Também confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador? Bata e a porta será aberta TE AMO MEU JESUS", escreveu na época.