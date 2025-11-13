fechar
Jojo Todynho abre o jogo e revela uso de anabolizante

A influenciadora compartilhou a informação nos stories do Instagram, causando mais uma polêmica para o seu nome; confira o que ela disse

Por Bianca Tavares Publicado em 13/11/2025 às 13:28
Imagem de Jojo Todynho
Imagem de Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho causou mais uma polêmica após revelar o uso de anabolizantes para auxiliar no processo de emagrecimento.

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou que está usando aplicações de testosterona, com o objetivo de aumentar a massa magra, logo após perder mais de 80kg. 

Veja o que ela disse:

"Gente, vim aqui fazer minha segunda aplicação do bumbum. Perdi três quilos em 10 dias, porque eu quero bater 70 quilos, eu tava com 75, mas fiquei de férias voando, subi para 79. Baixei gordura, ganhei massa muscular, já tomei testosterona, sinto o tesão correr nas minhas veias. É isso, negas. Temos que nos cuidar sempre. Viva o foco!", comentou.

