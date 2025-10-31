fechar
Celebridades | Notícia

Virginia Fonseca ultrapassa Larissa Manoela e vira a 3ª mulher mais seguida do Instagram no Brasil

A influenciadora alcançou mais uma marca importante para a carreira na produção de conteúdo; veja quem ocupa o pódio com a mudança

Por Bianca Tavares Publicado em 31/10/2025 às 9:14
Imagem de Virginia Fonseca
Imagem de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Virginia Fonseca, 26 anos, conseguiu mais um feito na carreira de influenciadora.

Na última quarta-feira (29), a empresária se tornou a 3ª mulher mais seguida do Brasil.

A novidade chegou logo após assumir o namoro com Vini Jr, com uma publicação que alcançou 2 milhões de curtidas em cerca de 10 minutos.

Leia Também

Quem são as três mulheres mais seguidas do Instagram no Brasil?

Virginia Fonseca agora ocupa o pódio de mulheres mais seguidas da rede social, atrás apenas de Tatá Werneck, com 56,3 milhões, e Anitta, que acumula 63,2 milhões de seguidores.

A empresária ultrapassou os números da atriz Larissa Manoela, que possui 53,4 milhões, e agora já conta com 53,6. 

Leia também

Zé Felipe revela detalhe romântico em foto com Ana Castela e encanta fãs
Celebridades

Zé Felipe revela detalhe romântico em foto com Ana Castela e encanta fãs
Wanessa Camargo se pronuncia sobre acusação de affair com vocalista famoso: "Absurdo"
Celebridades

Wanessa Camargo se pronuncia sobre acusação de affair com vocalista famoso: "Absurdo"

Compartilhe

Tags