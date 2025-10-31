fechar
Wanessa Camargo se pronuncia sobre acusação de affair com vocalista famoso: "Absurdo"

Saiba o que a cantora falou sobre a recente polêmica que envolve o vocalista do Imagine Dragons, Dan Reynolds e a artista brasileira

Por Bianca Tavares Publicado em 31/10/2025 às 8:38
Imagem de Wanessa Camargo e Dan Reynolds
Imagem de Wanessa Camargo e Dan Reynolds - Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira (29), a cantora Wanessa Camargo veio a público nas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica que envolveu o seu nome nas últimas semanas.

Tudo começou após um notícia sobre o possível envolvimento entre Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, no banheiro de um avião ainda no ano de 2018, quando estava casada com Marcus Buaiz.

Confira o pronunciamento da artista:

"É um absurdo! Surreal. Sem pé nem cabeça. Obviamente é mentira", desabafou Wanessa, revelando ainda que a assessoria não foi procurada para mais esclarecimentos na época.

