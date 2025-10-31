Camilla Camargo fala sobre retorno às novelas da Globo após 11 anos
Clique aqui e escute a matéria
Camilla Camargo está nos preparativos para realizar o seu retorno às novelas. A atriz, filha de Zezé Di Camargo, foi escalada para Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, primeira trama vertical do Globoplay, que estreia em dezembro.
O projeto de microdrama será protagonizado pelo cantor Gustavo Mioto, e marca o ‘comeback’ da artista aos folhetins após um afastamento de onze anos, desde sua aparição em Em Família (2014). Em entrevista ao jornal O Globo, ela descreveu as expectativas pela recepção do projeto.
“Estou muito feliz de ter feito parte da primeira novela vertical do Globoplay. Todo mundo está numa expectativa enorme. Estamos muito felizes com o que vimos durante as gravações. Todo formato que vem para agregar, trazer novas possibilidades, empregos, tudo isso é maravilhoso para o mercado e para quem consome dramaturgia”, explicou Camilla Camargo.
A atriz, que é mãe de Joaquim, de 6 anos, e Julia, de 4, frutos do casamento com Leonardo Lessa, confessou, por sua vez, que vive alguns desafios em tentar conciliar a maternidade com a vida profissional. “O aperto de deixar os filhos para trabalhar é um processo diário. Nos cobramos muito, mas quando entendemos a qualidade do tempo com nossos filhos, quando entendemos que não somos menos mães por isso, e que é até um exemplo para eles, conseguirmos conciliar da melhor maneira possível o trabalho com a maternidade, a vida fica mais leve”, disse.
VEJA MAIS: Camilla Camargo defende Wanessa de críticas e revela ‘conselho’ de Zilu
O post Camilla Camargo fala sobre retorno às novelas da Globo após 11 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.