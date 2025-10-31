Maíra Cardi perde a paciência com seguidora e expõe dificuldades com filha prematura: “Absurdo”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maíra Cardi usou as redes sociais e rebateu a crítica de uma internauta que apontou que ela não estava se esforçando para amamentar a filha recém-nascida, Eloáh, fruto do seu casamento com Thiago Nigro.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital perdeu a paciência com a afirmação, e argumentou que, ao contrário do que pensam, ela está se esforçando para dar o peito para a bebê.

“Absurdo”

“Um absurdo criticar uma mulher no puerpério com os peitos sangrando de tanta dor de dar de mama! Você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Eu só faço isso o dia inteiro, menina. Você é a típica do hater que critica sem saber. Eu só dou mama o dia inteiro. Dou mama, tiro leite na bomba e dou mama. Dou mama no peito e na mamadeira”, disse Maíra Cardi.

Na sequência, a influenciadora ainda destacou que a filha possui dificuldade para pegar o peito por ser prematura. “Ela nasceu prematura. Como ela ficou na UTI e ficou sem força, mas não podia perder peso. A gente precisa garantir que ela está mamando a quantidade necessária. Ela mama no peito, mas não tem força e dorme. Então, eu preciso dar mamadeira para ela, além do peito”, declarou.

“Dou um complemento para ela do meu próprio peito. Tiro do peito e dou no copinho porque a gente precisa ver ela mamando. Ontem, a gente passou a dar mamadeira para ela e ela está mamando no peito e na mamadeira. Estou me esforçando além do que você imagina. Cria vergonha na sua cara! Cada uma que eu escuto por aqui”, desabafou Maíra, que também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e Sophia, de 7.

