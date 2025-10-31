fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Maíra Cardi perde a paciência com seguidora e expõe dificuldades com filha prematura: “Absurdo”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 31/10/2025 às 8:17
Maíra Cardi perde a paciência com seguidora e expõe dificuldades com filha prematura: “Absurdo”
Maíra Cardi perde a paciência com seguidora e expõe dificuldades com filha prematura: “Absurdo” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Maíra Cardi usou as redes sociais e rebateu a crítica de uma internauta que apontou que ela não estava se esforçando para amamentar a filha recém-nascida, Eloáh, fruto do seu casamento com Thiago Nigro.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital perdeu a paciência com a afirmação, e argumentou que, ao contrário do que pensam, ela está se esforçando para dar o peito para a bebê.

“Absurdo”

“Um absurdo criticar uma mulher no puerpério com os peitos sangrando de tanta dor de dar de mama! Você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Eu só faço isso o dia inteiro, menina. Você é a típica do hater que critica sem saber. Eu só dou mama o dia inteiro. Dou mama, tiro leite na bomba e dou mama. Dou mama no peito e na mamadeira”, disse Maíra Cardi.

Na sequência, a influenciadora ainda destacou que a filha possui dificuldade para pegar o peito por ser prematura. “Ela nasceu prematura. Como ela ficou na UTI e ficou sem força, mas não podia perder peso. A gente precisa garantir que ela está mamando a quantidade necessária. Ela mama no peito, mas não tem força e dorme. Então, eu preciso dar mamadeira para ela, além do peito”, declarou.

“Dou um complemento para ela do meu próprio peito. Tiro do peito e dou no copinho porque a gente precisa ver ela mamando. Ontem, a gente passou a dar mamadeira para ela e ela está mamando no peito e na mamadeira. Estou me esforçando além do que você imagina. Cria vergonha na sua cara! Cada uma que eu escuto por aqui”, desabafou Maíra, que também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e Sophia, de 7.

VEJA MAIS: Maíra Cardi expõe o que pensa sobre noiva do filho não querer ser mãe

O post Maíra Cardi perde a paciência com seguidora e expõe dificuldades com filha prematura: “Absurdo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Maíra Cardi mostra encontro dos filhos mais velhos com a recém-nascida
Maíra Cardi

Maíra Cardi mostra encontro dos filhos mais velhos com a recém-nascida
Maíra Cardi desabafa sobre tensão após nascimento da filha: ‘Fui me apavorando, angustiante’
Maíra Cardi

Maíra Cardi desabafa sobre tensão após nascimento da filha: ‘Fui me apavorando, angustiante’

Compartilhe

Tags