Maíra Cardi desabafa sobre tensão após nascimento da filha: ‘Fui me apavorando, angustiante’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/10/2025 às 11:59
Maíra Cardi, de 42 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar um relato sobre os momentos difíceis vividos após o nascimento de sua filha, Eloáh, fruto do casamento com Thiago Nigro, de 35. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (27), a influenciadora contou que a bebê precisou ser levada imediatamente à UTI neonatal após o parto.

A empresária descreveu o instante em que percebeu que algo não estava bem: “A Eloáh ainda está na UTI. Assim que ela nasceu, ouvi um barulho de engasgo. Logo vi que tinha água, ela estava afogando”. Maíra revelou ter tentado manter a calma enquanto a equipe médica realizava os primeiros socorros.

A influenciadora relatou que, ao receber a filha no colo, notou seu estado preocupante: “Ela veio mole, roxa, desfalecida. Sabia que estava em boas mãos, mas foi angustiante”. Segundo ela, o batimento cardíaco da bebê chegou a apenas 35.

Mesmo abalada, Maíra Cardi agradeceu por o procedimento ter ocorrido com segurança. “Meu coração de mãe está angustiado, mas Deus está cuidando de tudo. Está do jeito que deveria ser”, disse, esperançosa pela recuperação de Eloáh.

