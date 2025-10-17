fechar
Maíra Cardi diz não permitir que Thiago Nigro tenha amigas: "Risco"

A influenciadora afirmou que não acredita em amizade entre homens e mulheres e que prefere evitar "qualquer risco" no relacionamento

Por Bianca Tavares Publicado em 17/10/2025 às 10:41
Imagem de Maíra Cardi e Thiago Nigro
Imagem de Maíra Cardi e Thiago Nigro - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi voltou a causar polêmica nas redes sociais ao declarar que não permite que o marido, Thiago Nigro, tenha amigas.

Durante uma conversa com seguidores, a influenciadora afirmou que não acredita na possibilidade de amizade entre homens e mulheres, justificando que sua decisão é uma forma de proteger o relacionamento.

“Não quero amiguinha, não quero conversando, não deixo ter amigas. Não quero correr esse risco”, disse Maíra, de maneira direta.

A fala rapidamente repercutiu na internet e dividiu opiniões. Enquanto parte do público apoiou a sinceridade da empresária, outros criticaram a postura, classificando a atitude como controladora. Segundo Maíra, a decisão reflete sua visão pessoal sobre limites e fidelidade dentro de um casamento.

Casados desde 2023, Maíra e Thiago, conhecido como Primo Rico, costumam gerar debate com declarações sobre fé, papéis de gênero e relacionamentos.

O casal, que mantém forte presença nas redes, já protagonizou outros momentos controversos que chamaram a atenção do público e da mídia.

Mesmo diante das críticas, Maíra reafirmou que está em paz com sua forma de conduzir o casamento e que acredita que cada casal deve estabelecer suas próprias regras para manter a harmonia.

