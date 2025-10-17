Thiago Nigro revela fortuna milionária de Maíra Cardi e surpreende fãs

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciador expôs quanto a esposa, coach Maíra Cardi, já faturou na carreira e o valor mensal que recebe apenas com publicidades

Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”, surpreendeu os seguidores ao revelar detalhes sobre a vida financeira da esposa, Maíra Cardi. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 16 de outubro, o influenciador e empresário contou quanto a coach já acumulou ao longo dos anos e quanto fatura por mês com publicidade.

Durante o vídeo, Maíra também comentou sobre sua trajetória e destacou que construiu sua carreira na internet desde o início das redes sociais.

“Quando a internet era mato, eu já fazia publicidade. Há 10 anos atrás eu morava na Califórnia, fazia publicidade de lá, então a consistência também conta muito. Também tive muita sorte no meio do caminho. Como eu fiquei muito conhecida como a pessoa que emagrecia todo mundo, os artistas me procuravam pagando e me divulgando”, contou.

Quais são os valores?

Segundo ele, Maíra já conquistou cerca de R$300 milhões em sua trajetória profissional. “Só no tempo em que a gente está junto, deve ter sido uns R$ 50 a R$ 60 milhões em faturamento. Se eu for pegar na história dela, deve dar entre R$200 e R$300 milhões. E é um milhão por mês com publicidade”, afirmou Nigro, impressionando os internautas com os números.

Além das revelações sobre o patrimônio de Maíra, Thiago também tem vivido um momento delicado com a saúde, de acordo com o portal Terra. No dia 9 de outubro, ele usou as redes sociais para contar que sofreu uma lesão no joelho, que o impedirá de praticar esportes de forma competitiva. O acidente aconteceu justamente no dia em que ele completou 35 anos e celebrou a renovação de votos de casamento com Maíra.

“Há dois dias, completei 35 anos. Foi meu aniversário. Passei metade do meu dia no hospital. Torci o joelho, tive um problema no menisco, ‘aro de balde’. Ouvi que nunca mais vou poder jogar tênis (ou outro tipo de esporte) de forma competitiva”, disse o empresário, que aproveitou o desabafo para refletir sobre o episódio.

“Fiquei me questionando: por que isso aconteceu no meu aniversário, dentre tantas outras possibilidades? Lembrei de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pra mim, existe algum sentido. Talvez eu ainda não o tenha desvendado, mas fiz algumas reflexões”, escreveu ele, antes de agradecer à família, amigos e à esposa pelo apoio.

