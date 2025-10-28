Céu comemora 20 anos de carreira no Tiny Desk Brasil; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Voz de "Malemolência" e "Lenda", Céu funde elementos de MPB, trip hop, soul e mais em novo episódio do Tiny Desk Brasil, já disponível no YouTube.

Céu, sua voz e fusão musical contemporânea ganham espaço no Tiny Desk Brasil que celebra 20 anos da carreira da cantora, em episódio já disponível.

Na apresentação, a cantora revisita sua obra, ao lado de banda formada por músicos que integram sua história.

O repertório inclui "Ave Cruz", "Grains de Beauté" e "Varanda Suspensa", bem como os sucessos "Malemolência" e "Lenda".

"Foi muito especial participar do Tiny Desk Brasil, que celebra a força do músico e da música em sua raiz, e faz com que as pessoas que estão ali presentes se tornem parte daquele processo e sintam, junto com o artista, a intimidade de estar naquele momento de força da música, mas também de vulnerabilidade e presença. Eu amei", celebra Céu.

Inventiva, Céu lançou seu álbum de estreia homônimo em 2005, fundindo elementos de MPB, trip hop, soul e música urbana contemporânea. O disco chamou atenção internacionalmente e rendeu à cantora suas primeiras indicações ao Grammy e ao Grammy Latino.

Sua trajetória inclui quatro troféus do Prêmios Multishow e um Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o elogiado "Apká!, em 2020, além de várias indicações à premiação.

Em 2024 a artista apresentou o álbum “Novela”, disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

No Tiny Desk Brasil, a cantora apresenta-se com Sthe Araujo (percussão), Leonardo Mendes (guitarra), Lucas Martins (baixo), DJ Marco (pickups), Zé Ruivo (teclados) e Pupillo (bateria).

Episódios do Tiny Desk Brasil são lançados nas terças

Com curadoria assinada pelos times de Anonymous Content e Amabis, sob o crivo da própria NPR, o Tiny Desk Brasil segue a tradição do formato original: as atrações são surpresa até o dia em que vão ao ar. O anúncio de cada artista que se apresenta no escritório nacional é feito sempre às 9h do dia da estreia.

Estão confirmadas duas temporadas com cinco episódios cada, lançados semanalmente às terças-feiras.

Surgido em 2018 nos EUA, o Tiny Desk traz as apresentações acontecem em um ambiente intimista que coloca a música em primeiro lugar, com performances mais puras e autênticas. Entre os nomes que já passaram pelo projeto estão Taylor Swift, Alicia Keys, Billie Eilish e tantos outros.

Assista o Tiny Desk Brasil com Céu