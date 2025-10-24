Biografia da banda Mundo Livre S/A será lançada no Recife
Livro do jornalista carioca Pedro de Luna será lançado com palestra, bate-papo e pocket show de Fred Zero Quatro no Sesc Casa Amarela
Clique aqui e escute a matéria
Após passar por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, o livro "Mundo Livre S/A 4.0 – do punk ao mangue" (Ilustre Editora), biografia da icônica banda pernambucana escrita pelo jornalista carioca Pedro de Luna, chega ao Recife.
O lançamento será no dia 9 de novembro (domingo), a partir das 16h, no Sesc Casa Amarela, na Zona Norte da cidade. A entrada é gratuita.
O evento contará com uma palestra do autor, seguida de um bate-papo com Fred Zero Quatro, vocalista e letrista da Mundo Livre S/A. Em seguida, haverá venda do livro (R$ 130) e um pocket show de voz e violão com Fred.
Livro
Com 552 páginas, a obra reúne entrevistas, fotografias, recortes de jornais e curiosidades sobre um dos períodos mais férteis da música pernambucana.
Para compor o livro, Pedro de Luna entrevistou 75 pessoas, entre elas Otto, China, Cannibal, Karina Buhr, Fabio Trummer, Mario Caldato Jr., Stela Campos, DJ Dolores, Jorge du Peixe, Lucio Maia, Pupillo e Xico Sá, entre outros nomes ligados à cena manguebeat.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A pesquisa revisita as quatro décadas de trajetória da Mundo Livre S/A, banda que segue ativa e fiel ao espírito underground que marcou sua origem.
"Fizemos um livro bonito, que fala de todo um grupo de indivíduos, um conjunto de circunstâncias, porque a Mundo Livre não chegaria a lugar nenhum sozinha se não fosse todo esse entourage de pessoas inteligentes e muito ligadas no que estava rolando de vanguarda naquele momento", disse Pedro de Luna, em entrevista ao JC.
Autor
Com esta publicação, Pedro de Luna soma nove biografias em sua carreira. O autor já escreveu sobre a banda Planet Hemp, os músicos Speed e Champignon (Charlie Brown Jr.), o quadrinista Marcatti, o festival Porão do Rock e o professor e deputado federal Chico Alencar, entre outros personagens da cultura brasileira.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />