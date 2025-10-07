João Gomes inaugura versão brasileira do 'Tiny Desk Concert
O cantor pernambucano João Gomes, de 23 anos, é o protagonista do primeiro episódio da versão brasileira do "Tiny Desk Concerts", projeto de sucesso da rádio NPR, nos Estados Unidos.
Para esta apresentação, ele contou com uma banda inédita, formada especialmente para o formato: Jeovanny Sanfoneiro (sanfona), Michael Pipoquinha (baixo), Kainã do Jêje (bateria), Gilú Amaral (percussão), Chibatinha (guitarra), Pedro Porto (violão) e Nilson Sax (flauta e sax).
Durante 20 minutos, João Gomes apresentou novas versões de sucessos como "Dengo" e "Meu Pedaço de Pecado", além de outras faixas de sua discografia.
Em comunicado, ele contou: "No dia da gravação do 'Tiny Desk Brasil', um fã me perguntou na saída do hotel o que eu vim fazer em São Paulo e eu respondi 'Tô indo ali, fazer história!'".
Lançado em 2008, o "Tiny Desk Concerts" apresenta artistas em performances ao vivo em um formato intimista, geralmente em um espaço que lembra um escritório.
Entre os nomes que já passaram pelo projeto estão Taylor Swift, Dua Lipa, Justin Bieber, Adele e também artistas em ascensão, como Chappell Roan e C. Tangana. João Gomes destacou que seus episódios favoritos são os de Aminé e Mac Miller.
A produção brasileira é da Anonymous Content Brazil, em parceria com o YouTube Brasil, que também abriga os vídeos do projeto no país.
Bárbara Teixeira, CEO da produtora, falou sobre o que torna o projeto especial.
“O Tiny Desk não é um fenômeno por acaso. Ver grandes nomes da música em apresentações cruas e conectadas com a audiência é o que o torna especial. O Brasil já é o segundo país que mais assiste ao projeto, então nada mais natural que termos nossa versão.”
Setlist de João Gomes no Tiny Desk Brasil:
- Dengo
- Deusa de Itamaracá
- Meu Cafofo
- Pra que fui me Apaixonar
- Meu Pedaço de Pecado
- Reencontro
- Aquelas Coisas
- Eu Tenho a Senha