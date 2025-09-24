Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cantor João Gomes, de 23 anos, reagiu aos comentários maldosos sobre a aparência da esposa, Ary Mirelle, no período pós-parto. Em uma série de vídeos, ele fez questão de elogiá-la e reforçar seu apoio.

“Amor, quem está falando mal de tu para eu ir atrás? Você está no aspecto de gostosinha agora a meu ver”, brincou o artista, arrancando risos da companheira e declarando seu amor publicamente.

Brincadeiras e defesa

O cantor lembrou que não tem facilidade para confrontos. “Eu não sei ser grosso, dar um baile, um fora bem coisado”, explicou, recordando comentários sobre manchas na gravidez.

Por fim, João se derreteu pela esposa. “Não passe assim na minha frente porque eu não resisto”, disse, demonstrando carinho e encerrando os vídeos com leveza e bom humor.

O post João Gomes defende esposa de críticas, mas admite: ‘Não sei ser grosso’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.