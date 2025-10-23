fechar
Banda pernambucana Reúna lança clipe de "Canalha Homicida" com crítica sonora às guerras; assista

Em nova fase, a Banda Reúna investe em música e clipe que denunciam as injustiças e mazelas sociais, com inspiração na década de 1990.

Por Thallys Menezes Publicado em 23/10/2025 às 22:02
Banda Reúna
Banda Reúna - Bruno Silva

A banda pernambucana Reúna denuncia as injustiças, guerras e conflitos no clipe de sua nova produção, "Canalha homicida".

Gravada, mixada e masterizada no estúdio Câmbio Sonoro, em Jaboatão dos Guararapes, a música da apresenta uma crítica direta à brutalidade e à impunidade associadas aos conflitos armados. Agora, a pancada sonora ganhou um videoclipe, disponível no canal da banda no YouTube.

O vídeo de “Canalha Homicida” também foi produzido pela equipe da Câmbio Sonoro, formada por Thiago Brandão, Bruno Silva e El Trippy. Além de cuidar da produção musical, Brandão assina a direção do clipe. Segundo ele, as imagens seguem uma estética crua e direta, priorizando a performance da banda.

“Me inspirei em clipes de rock e metal da década de 1990, com imagens escuras, muito contraste de sombra e luz, atmosfera densa e cores saturadas. Simples, cru e eficiente”, diz Brandão.

Com atmosfera intensa e imagens de guerra, o clipe foi gravado em uma única noite no estúdio.

“Chegamos à conclusão de que uma produção enxuta, sem necessariamente contar uma história roteirizada, seria o melhor caminho. Queríamos transmitir a mensagem da letra por meio da performance, da luz, da edição e de inserts de imagens de guerra”, completa o diretor.

De acordo com Anderson Moss, responsável pela voz, guitarra e baixo da Reúna, a composição “é inspirada neste momento que vivemos, de tantas guerras pelo mundo, onde a população inocente sofre e morre de maneira vil e cruel, enquanto os mandantes de gravata estão em seus aposentos seguros e confortáveis”.

“Apesar de ser uma música pesada e veemente, como é característico do rock e do metal, ela proclama a paz entre as nações”, diz.

Além de Anderson Moss, a formação da Reúna conta com o baterista AD Luna, ex-integrante da Querosene Jacaré e de outras bandas do cenário independente. O lançamento do single “Canalha Homicida” marca a estreia da nova fase do grupo, que até 2023 se chamava Psiconauta.

Assista ao clipe de Canalha Homicida

 

