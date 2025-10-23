fechar
Voz do leitor 23.10: Desobstrução de canaletas precisa ser feita no Recife

Leitor reclama da falta de manutenção para limpeza de canaletas no Centro do Recife. O resultado é acúmulo de lixo e proliferação de insetos

Por JC Publicado em 23/10/2025 às 3:00
Canaletas obstruídas no Centro do Recife
Canaletas obstruídas no Centro do Recife - CORTESIA VOZ DO LEITOR

Alô, Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife. Vocês precisam mandar uma equipe para desobstruir canaletas que ficam na esquina da Rua da Praia com a Rua do Porão, no bairro de São José, Centro do Recife. Sem limpeza, o lixo e a sujeira acumulada têm atraído insetos e baratas. O mau cheiro é insuportável. Mostre, também, à população serviços de desobstrução. A limpeza não pode ser somente a varrição das ruas.

Augusto César, por e-mail

VISIBILIDADE PARA A COHAB

O bairro da Cohab, Zona Sul do Recife, é frequentemente confundido e/ou incluído no bairro vizinho, que é o Ibura. As UR's (Unidades Residenciais), apesar de pertencerem quase todas à Cohab, são anunciadas como se fossem do Ibura. É preciso que imprensa e prefeitura comecem a mostrar que a Cohab e o Ibura são bairros vizinhos e não "tudo uma coisa só", para que a população conheça, de fato, mais da geografia da cidade do Recife.

Marcos Henrique, por e-mail

LIXO CONTAMINADO

Que o Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte-Nordeste, está em momentos difíceis é um fato. Agora, negligenciar o lixo infectado do Hospital é uma questão de administração e falta de zelo. Passando pela rua lateral, estava lá o lixo exposto, inclusive material com sangue. O mais leigo cidadão sabe que coleta de lixo hospitalar é algo que deve ser feito por método seguro. Não há explicação para que os transeuntes se deparem com tamanha irresponsabilidade.

Carlos Nóbrega, por e-mail

NINHO DO URUBU

Em 2019, 10 jovens morreram no Ninho do Urubu. Em 2025 a justiça do Rio de Janeiro optou por absolver os réus. O juiz alegou impossibilidade de estabelecer nexo causal. Uma sentença contendo 227 páginas e uma incoerência absurda. Parabéns ao judiciário!

Emmanuel Ferraz, por e-mail

ENFIM OPERAÇÃO CONTRA FLANELINHAS

Quero aproveitar este espaço para agradecer a parceria entre a prefeitura do Recife e a Policia Militar, que estão, enfim, abrindo os olhos para os crimes que acontecem diariamente em nossas cidades, sob o olhar complacente das autoridades. Estou falando da ação de marginais, vestidos de coletes, usando cones, cavaletes e latas para alugar os espaços destinados ao estacionamento nas vias públicas. Peço à governadora Raquel Lyra que faça do combate a essa extorsão a marca de sua gestão. 

Fábio Jr, pore-mail

 

 

