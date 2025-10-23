Voz do leitor 23.10: Desobstrução de canaletas precisa ser feita no Recife
Leitor reclama da falta de manutenção para limpeza de canaletas no Centro do Recife. O resultado é acúmulo de lixo e proliferação de insetos
Clique aqui e escute a matéria
Alô, Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife. Vocês precisam mandar uma equipe para desobstruir canaletas que ficam na esquina da Rua da Praia com a Rua do Porão, no bairro de São José, Centro do Recife. Sem limpeza, o lixo e a sujeira acumulada têm atraído insetos e baratas. O mau cheiro é insuportável. Mostre, também, à população serviços de desobstrução. A limpeza não pode ser somente a varrição das ruas.
Augusto César, por e-mail
VISIBILIDADE PARA A COHAB
O bairro da Cohab, Zona Sul do Recife, é frequentemente confundido e/ou incluído no bairro vizinho, que é o Ibura. As UR's (Unidades Residenciais), apesar de pertencerem quase todas à Cohab, são anunciadas como se fossem do Ibura. É preciso que imprensa e prefeitura comecem a mostrar que a Cohab e o Ibura são bairros vizinhos e não "tudo uma coisa só", para que a população conheça, de fato, mais da geografia da cidade do Recife.
Marcos Henrique, por e-mail
LIXO CONTAMINADO
Que o Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte-Nordeste, está em momentos difíceis é um fato. Agora, negligenciar o lixo infectado do Hospital é uma questão de administração e falta de zelo. Passando pela rua lateral, estava lá o lixo exposto, inclusive material com sangue. O mais leigo cidadão sabe que coleta de lixo hospitalar é algo que deve ser feito por método seguro. Não há explicação para que os transeuntes se deparem com tamanha irresponsabilidade.
Carlos Nóbrega, por e-mail
NINHO DO URUBU
Em 2019, 10 jovens morreram no Ninho do Urubu. Em 2025 a justiça do Rio de Janeiro optou por absolver os réus. O juiz alegou impossibilidade de estabelecer nexo causal. Uma sentença contendo 227 páginas e uma incoerência absurda. Parabéns ao judiciário!
Emmanuel Ferraz, por e-mail
ENFIM OPERAÇÃO CONTRA FLANELINHAS
Quero aproveitar este espaço para agradecer a parceria entre a prefeitura do Recife e a Policia Militar, que estão, enfim, abrindo os olhos para os crimes que acontecem diariamente em nossas cidades, sob o olhar complacente das autoridades. Estou falando da ação de marginais, vestidos de coletes, usando cones, cavaletes e latas para alugar os espaços destinados ao estacionamento nas vias públicas. Peço à governadora Raquel Lyra que faça do combate a essa extorsão a marca de sua gestão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fábio Jr, pore-mail