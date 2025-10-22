Voz do Leitor, 22/10: Lixo acumulado no centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna está ocorrendo na Avenida Conde de Boa Vista, que a Emlurb intensifique a coleta de lixo na localidade

Clique aqui e escute a matéria

Lixo acumulado no centro do Recife

O centro da cidade do Recife está cada dia pior. Infelizmente, moradores e comerciantes não respeitam os dias de coleta de lixo e descartam imundices todas as noites, amontoando de sujeira as calçadas da Avenida Conde de Boa Vista. Além de dificultar a mobilidade dos pedestres, o descarte irregular de lixo contribui para o surgimento de ratos e baratas, tornando a localidade bastante insalubre para os passageiros que aguardam pelo transporte coletivo nas paradas de ônibus. Peço, novamente, que a Emlurb intensifique a coleta de lixo no centro do Recife, principalmente na Avenida Conde da Boa Vista, um dos principais corredores viários da capital.

Genival Paparazzi, por e-mail

Lixo acumulado no centro do Recife - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Impunidade no Brasil

Vejo e escuto, diariamente, nos noticiários nacional: furto de energia elétrica é crime; receptação de produtos roubados é crime; tentativa de fraudes em concursos é crime; saques de produtos no tombamento de carretas é crime; adulteração de combustíveis é crime; furtos de fios de cobre é crime; tráfico de drogas é crime; suborno a agentes públicos é crime; garimpo ilegal e desmatamentos é crime. Esses são alguns exemplos de tantos outros crimes existente no País. Só não escuto e nem vejo nos noticiários ninguém ser condenado. E, por acaso, quando são presos, são soltos em audiência de custódia. Essa é a realidade do Brasil.



Wilson Vieira, por e-mail

Praça do Arsenal

Político gosta de inaugurar praças, pontes, viadutos, estradas, etc… São obras que dão para tirar fotos, filmar e rendem votos quando são exibidas na próxima campanha eleitoral. Por isso que o Brasil é tão deficitário em saneamento básico. É uma obra que fica enterrada no solo. Não tem como tirar fotos ou filmar para campanha. E as obras que são inauguradas, logo se deterioram por falta de manutenção. Isso, lógico, não é mostrado depois na campanha. A Praça do Arsenal, no bairro do Recife Antigo, recém-restaurada, requalificada e reinaugurada no dia 13 outubro, já está com toda grama que foi plantada totalmente esturricada, seca, morta, por falta de irrigação. Com isso, o visual da praça está horrível... E essa grama sem dúvida teve um custo alto. É um absurdo.

Sérgio Lisboa, por e-mail

Extravasamento de esgoto

Alô, Compesa. Na Rua do Hospício, na calçada do edifício Olympia, um antigo extravasamento de esgoto vem incomodando comerciantes e pedestres que circulam pelo local. Inclusive, já tem placas improvisadas no local feitas pelos residentes e comerciantes reclamando. Peço que a Emlurb faça o conserto desse serviço com urgência, visto que se trata de área central com grande circulação de pessoas.

Izabel Wanderley, por e-mail

Gestão do Sport

Esse presidente do Sport, Yuri Romão, é um dos piores gestores que já passou pelo clube. Além de decisões terríveis desde que assumiu à presidência, com campanhas apáticas na Série B, acesso sem merecimento, perda de Luciano Juba sem o clube ter nenhum retorno financeiro, já que ele saiu de graça para o Bahia, e uma das piores campanhas na Série A, passando vergonha nacional, agora ele soltou uma mentira na impressa dizendo que o estádio da Ilha do Retiro não comporta mais eventos de grande porte e que poderia ocorrer uma tragédia, justificando assim a venda da operação do jogo contra o Flamengo e a realização na Arena de Pernambuco. Porém, diante dessa falácia, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) desmentiu a informação do presidente do Sport e garantiu que a Ilha do Retiro está totalmente habilitada para promover jogos de qualquer magnitude. Ou seja, além de péssimo gestor, pelo visto, Yuri Romão também falta com a verdade para com os torcedores do clube.

Thiago Cunha, via redes sociais