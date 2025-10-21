Voz do Leitor, 21/10: Extravasamento de esgoto e buracos em via pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Tenente Domingos de Brito, em frente ao número 393, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Extravasamento de esgoto e buracos em via pública

Mais de uma vez ligamos para Compesa e para a Prefeitura do Recife/Emlurb, mas ambas não assumem um vazamento de esgoto que está, há meses, incomodando os moradores e pessoas que trafegam na Rua Tenente Domingos de Brito, em frente ao número 393, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Além do bueiro, visivelmente com extravasamento de esgoto, também vem surgindo e aumentando buracos na via. A Compesa diz que não é de sua responsabilidade como, também, a Emlurb. É muita falta de respeito com os pagadores de impostos que mantém a máquina pública, mas não tem retorno das taxas pagas.

Érique Medeiros, por e-mail

Linhas opcionais suspensas

Há meses que as linhas opcionais UR-02 e UR-11 (Ibura) saíram de circulação... Foram suspensa por tempo indeterminado. Com isso, os bairros da Cohab, Ibura, Jordão e Ipsep estão sendo prejudicados. O governo do Estado e o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano não se pronunciam sobre a resolução desse problema. Queria saber o que tem feito os líderes comunitários desses bairros para que consigam reverter essa situação.

Marcos Henrique, por e-mail

Valor não pago pela Empetur

A Empetur é minha devedora desde junho deste ano, referente a liberação de música - direito autoral -, para uso no Cais do Sertão. Uma mixaria o valor... Uma vergonha. O contrato assinado previa o crédito em 20 dias após sua assinatura do documento, que ocorreu no dia 14 de maio de 2025, mas até agora nada de pagamento. Mereciam que eu acionasse SPC, Serasa ou até mesmo uma ação judicial. Se eu tivesse um hospital em Garanhuns, já teria recebido o que me devem.

Francisco Bizerra, por e-mail



Rua esburacada em Candeias

Alô, prefeito Mano Medeiros. Quando é que o senhora irá mandar tapar os buracos existentes na Rua José Nunes da Cunha, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes? Os moradores já não aguentam ver todo o dinheiro pago em impostos não ser investido em ações que beneficiem a própria população jaboatonense. Não adianta só realizar obras nas vias principais e na orla do município. Merecemos respeito.

Petrúcio Guimarães, por e-mail

Tragédias em Pernambuco

Que final de semana trágico em Pernambuco: primeiro com o acidente de trânsito que vitimou 17 pessoas que estavam num ônibus, em Saloá, no Agreste do Estado; e outra tragédia com a morte de duas pessoas após o desabamento de oito casas provocado por uma explosão de gás no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Que Deus conforte os familiares e amigos dessas vítimas, e que os governantes possam dar a devida assistência nesse momento de dor e dificuldade.

Ana Melo, via redes sociais

Iniciar planejamento de 2026

O técnico Daniel Paulista está mais do que correto ao afirmar que o Sport precisa começar a pensar 2026. Afinal, a temporada já acabou, já que escapar do rebaixamento é algo impossível. Mas, se depender do incompetente presidente do Sport, Sr. Yuri Romão, ele vai deixar para começar o planejamento do próximo ano em dezembro, quando findar a Série A. É necessário iniciar, com urgência, as negociações de dispensas e repactuação dos débitos com os atletas, a fim de amortizar o enorme prejuízo que o clube terá com o descenso de divisão e a consequente queda de orçamento. Do contrário, o clube periga ficar mais quatro anos amargando a Série B, ao invés de cair e já retornar no ano seguinte.

Lucas Holanda, por e-mail