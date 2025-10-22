Bolívia: troca democrática

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Embora se mova por arranjos políticos, instituições partidárias e discursos carregados de ideologia, é quando a crise econômica se amplia que o eleitorado costuma decidir, através do voto, tomar um rumo diferente, substituindo o governo por alguém que represente a oposição. Tal possibilidade mora na essência da democracia: a troca de poder por um novo grupo de pessoas, desvinculado da liderança anterior. É o que se passa na Bolívia, que enfrenta a pior crise das últimas décadas, legado de um partido que estava no poder há 20 anos.

A vitória de Rodrigo Paz, filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, surpreendeu a política sul-americana, deixando para trás a supremacia de Evo Morales e de seu partido de discurso socialista. Paz venceu num segundo turno disputado por duas candidaturas consideradas de direita, com a promessa de distribuição de renda, pregando um “capitalismo para todos”. Num país empobrecido, onde a ineficiência do Estado é transmitida de geração a geração, a perspectiva de um horizonte com mais mercado e menos burocracia e privilégios cativou a maioria dos eleitores bolivianos.

Candidato pelo Partido Democrata Cristão, classificado como de centro-direita, Rodrigo Paz já convocou os cidadãos a se juntarem a ele num mutirão pelo desenvolvimento econômico. Em tom de conciliação, apropriado para o grau da mudança em curso, pediu que o ódio não sirva de bússola para qualquer comportamento, por qualquer lado. “A Bolívia pode ter a certeza de que este será um governo para governar com todos os homens e mulheres que queiram reconstruir a pátria”, disse. A proposta de reconstrução é comum na voz de quem chega representando o início de um novo ciclo – que precisa ser instalado e dar resultados, para se justificar no imaginário coletivo antes das próximas eleições.

A realidade boliviana requer mais que o ânimo de um discurso de vitória. A recessão oprime a população, às voltas com inflação alta e desabastecimento de combustíveis. Não por acaso, o atual governo socialista, de Luis Arce, não chegou ao segundo turno, preterido por candidatos liberais em defesa da redução do tamanho do Estado e do crescimento econômico turbinado via iniciativa privada. Segundo Paz, antes de tomar posse, a estimativa é de cortes de gastos públicos da ordem de 1,5 bilhão de dólares, a fim de arrumar as contas nacionais, e aproveitar parte dos recursos para modernizar a infraestrutura e financiar serviços básicos imprescindíveis.

Com mestrado em Washington, o futuro presidente da Bolívia assumirá em 9 de novembro combatendo, também, a corrupção, apontando a reforma do Judiciário como questão prioritária. Por sua vez, o presidente que sai cumpre o papel institucional, ao exaltar a normalidade democrática na transição de governos. “A transferência de poder ocorrerá de um governo eleito nas urnas para outro eleito nas mesmas condições”, afirmou Arce. A troca democrática ampara os bolivianos que desejaram a mudança como fruto da liberdade do voto.

