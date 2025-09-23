fechar
"Eu e Meu Avô Nihonjin" ganha clipe com música original e nova data de estreia

Animação acompanha a história de um menino descendente de japoneses que investiga o passado da família imigrante. Saiba mais detalhes!

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2025 às 9:30
Cena do filme "Eu e Meu Avô Nihonjin"
Cena do filme "Eu e Meu Avô Nihonjin" - Divulgação

O longa de animação “Eu e Meu Avô Nihonjin”, dirigido por Célia Catunda, criadora de “O Show da Luna” e “Peixonauta”, produzido pela Pinguim Content e distribuído pela H2O Films, já tem data confirmada para chegar aos cinemas: 16 de outubro. A produção também acaba de ganhar um clipe especial que reúne imagens inéditas do filme e apresenta sua canção-tema. Confira aqui.

A música foi composta por Márcio Nigro e André Abujamra, os mesmos responsáveis pela trilha sonora original do longa. A canção fala sobre identidade, ancestralidade e o encontro de culturas, temas centrais da obra, e embala tanto o clipe quanto momentos importantes da trama.

Inspirado no livro “Nihonjin”, de Oscar Nakasato, vencedor do Prêmio Jabuti em 2012, o filme acompanha Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses que vieram ao Brasil no início do século XX. Em conversas com o avô, ele passa a investigar a história de sua família e descobre a existência de um tio de quem nunca ouvira falar.

Celebrando a diversidade e o legado da imigração japonesa no Brasil, a animação chega às telonas em um momento simbólico: 2025 marca os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão. O longa conta com vozes de Ken Kaneko e Pietro Takeda, além de direção de arte inspirada na obra do artista Oscar Oiwa.

Confira a letra da canção:

De longe o mundo parece igual

De perto é tudo diferente

Bem longe, um sonho ficou para trás

Pessoas, lugares, nossa gente

 

Japonês mas é brasileiro

Brasileiro mas é japonês

 

Kon'nichiwa Nihonjin

Kazoku Jichan Gaijin

 

Português mas é brasileiro

Brasileiro mas é português

 

Kon'nichiwa Nihonjin

Kazoku Jichan Gaijin

 

Japonês mas é brasileiro

Brasileiro mas é japonês

 

Tem gente de todo lado

em busca de vida melhor

do sol poente ao nascente

 

Nosso mundo se torna maior

Aqui plantei meu coração

Minha alma no Brasil

E também lá no Japão

 

O Sol que dá a vida

Pra todos nós

Iluminando os filhos

Os pais e os avós

 

O novo ensina velho

O velho ensina o novo

O Sol iluminando

A cultura desse povo

