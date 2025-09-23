"Eu e Meu Avô Nihonjin" ganha clipe com música original e nova data de estreia
Animação acompanha a história de um menino descendente de japoneses que investiga o passado da família imigrante. Saiba mais detalhes!
O longa de animação “Eu e Meu Avô Nihonjin”, dirigido por Célia Catunda, criadora de “O Show da Luna” e “Peixonauta”, produzido pela Pinguim Content e distribuído pela H2O Films, já tem data confirmada para chegar aos cinemas: 16 de outubro. A produção também acaba de ganhar um clipe especial que reúne imagens inéditas do filme e apresenta sua canção-tema. Confira aqui.
A música foi composta por Márcio Nigro e André Abujamra, os mesmos responsáveis pela trilha sonora original do longa. A canção fala sobre identidade, ancestralidade e o encontro de culturas, temas centrais da obra, e embala tanto o clipe quanto momentos importantes da trama.
Inspirado no livro “Nihonjin”, de Oscar Nakasato, vencedor do Prêmio Jabuti em 2012, o filme acompanha Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses que vieram ao Brasil no início do século XX. Em conversas com o avô, ele passa a investigar a história de sua família e descobre a existência de um tio de quem nunca ouvira falar.
Celebrando a diversidade e o legado da imigração japonesa no Brasil, a animação chega às telonas em um momento simbólico: 2025 marca os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão. O longa conta com vozes de Ken Kaneko e Pietro Takeda, além de direção de arte inspirada na obra do artista Oscar Oiwa.
Confira a letra da canção:
De longe o mundo parece igual
De perto é tudo diferente
Bem longe, um sonho ficou para trás
Pessoas, lugares, nossa gente
Japonês mas é brasileiro
Brasileiro mas é japonês
Kon'nichiwa Nihonjin
Kazoku Jichan Gaijin
Português mas é brasileiro
Brasileiro mas é português
Kon'nichiwa Nihonjin
Kazoku Jichan Gaijin
Japonês mas é brasileiro
Brasileiro mas é japonês
Tem gente de todo lado
em busca de vida melhor
do sol poente ao nascente
Nosso mundo se torna maior
Aqui plantei meu coração
Minha alma no Brasil
E também lá no Japão
O Sol que dá a vida
Pra todos nós
Iluminando os filhos
Os pais e os avós
O novo ensina velho
O velho ensina o novo
O Sol iluminando
A cultura desse povo