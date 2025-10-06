Liniker lança clipe de Pote de Ouro com Priscila Senna; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clipe de "Pote de Ouro" já está disponível! Música de Liniker e Priscila Senna já acumula mais de 14 milhões de reproduções nas plataformas.

Novidade para os fãs de Liniker e Priscila Senna!

Já está disponível no Youtube o clipe de "Pote de Ouro", parceria musical das duas presente no álbum "CAJU", da cantora paulista.

Clipe de Pote de Ouro faz parte da "era" Caju de Liniker.

Sucesso nas plataformas online, "Pote de Ouro" é a segunda música do disco "Caju" a ganhar um clipe, após "Tudo".

Uma das mais ouvidas do disco, a colaboração já acumula mais de 14 milhões de reproduções no Spotify.

Recentemente, as duas cantaram a canção juntas no show de Liniker no Festival Doce Maravilha 2025 e no show gratuito de Priscila, em agosto.

Com direção de Sillas H. e da própria Liniker, o vídeo de quase sete minutos traz as cantoras como as personagens Caju e Musa lidando com um típico "cafajeste" em um bar, em meio a muitos tons dourados, vermelhos e laranja associados ao álbum.

Sucesso de público e crítica, "Caju" conquistou sete indicações ao Grammy Latino 2026, incluindo Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. A cerimônia acontece em 13 de novembro.



Asssita ao clipe de "Pote de Ouro"