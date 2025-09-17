Brilha, artista! Liniker lidera indicações brasileiras ao Grammy Latino 2025 com o álbum "Caju"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lista de indicados brasileiros ao Grammy Latino também inclui nomes como Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga e Julia Mestre

A cantora e compositora Liniker se destacou entre os artistas brasileiros na lista de indicados ao Grammy Latino 2025, divulgada nesta quarta-feira (17), pela Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação.

Com o aclamado álbum Caju, lançado neste ano, a artista conquistou sete indicações, incluindo três das categorias mais prestigiadas da premiação: Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano.

O reconhecimento marca um novo e importante capítulo na trajetória da artista, que vem consolidando sua presença na música latino-americana com um trabalho autoral, sensível e inovador.

Além das nomeações principais, Liniker também concorre nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa, reforçando sua versatilidade e influência na cena musical atual.

Representatividade e potência artística

Caju sucede o disco Indigo Borboleta Anil, que já havia garantido a Liniker uma vitória histórica em 2022, quando ela se tornou a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy Latino.

Agora, com o novo trabalho, a cantora reafirma sua potência artística e o impacto de sua voz em temas sociais, afetivos e existenciais.

Outros brasileiros indicados

Além de Liniker, a lista de brasileiros indicados ao Grammy Latino 2025 celebra nomes de diferentes gêneros e gerações. Entre eles estão Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga e Julia Mestre, mostrando a diversidade e a riqueza da música produzida no Brasil.

A cerimônia de premiação do Grammy Latino acontece no dia 13 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. A expectativa é de que a presença brasileira, especialmente com o protagonismo de Liniker, ganhe ainda mais força nos palcos internacionais.