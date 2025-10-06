fechar
Iza revela motivo de voltar com Yuri Lima após traição durante gravidez

Cantora fala sobre impacto emocional da traição, vulnerabilidade nas redes sociais e decisão de retomar o relacionamento mesmo depois de polêmicas

06/10/2025
Imagem da cantora Iza
Imagem da cantora Iza - Reprodução/Instagram

A cantora Iza abriu o coração sobre a polêmica envolvendo seu relacionamento com o jogador Yuri Lima e a repercussão da traição durante a gravidez de sua filha Nala, nascida em outubro de 2024.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista explicou o impacto emocional que viveu ao lidar com a exposição pública do caso e revelou o que a levou a reatar o relacionamento.

“Recebi a notícia uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios”, contou Iza.

Ela afirmou que não se arrepende de ter falado publicamente sobre o episódio, entendendo o gesto como necessário em sua trajetória enquanto mulher. A cantora destacou ainda a orientação de sua professora de ioga durante a gestação: “Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada”.

Distante das redes sociais desde então, Iza esclareceu que seu afastamento não se trata de maturidade, mas de vulnerabilidade: “Não é adulto, é só fragilidade mesmo. Estou fugindo”, admitiu. Ela refletiu sobre o peso das palavras na internet e como isso afeta sua saúde emocional: “A gente não sabe o tamanho que a internet tem na nossa vida até algo nesse sentido acontece”.

Sobre as críticas por ter reatado com Yuri Lima, que recentemente se envolveu em nova polêmica ao repostar a foto de uma mulher de biquíni, Iza declarou que não acompanha os comentários.

Ela afirmou que entende que algumas opiniões vêm de preocupação genuína, mas reconhece que há quem busque apenas incitar ódio.

