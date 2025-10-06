Iza revela motivo de voltar com Yuri Lima após traição durante gravidez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora fala sobre impacto emocional da traição, vulnerabilidade nas redes sociais e decisão de retomar o relacionamento mesmo depois de polêmicas

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Iza abriu o coração sobre a polêmica envolvendo seu relacionamento com o jogador Yuri Lima e a repercussão da traição durante a gravidez de sua filha Nala, nascida em outubro de 2024.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista explicou o impacto emocional que viveu ao lidar com a exposição pública do caso e revelou o que a levou a reatar o relacionamento.

“Recebi a notícia uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios”, contou Iza.

Ela afirmou que não se arrepende de ter falado publicamente sobre o episódio, entendendo o gesto como necessário em sua trajetória enquanto mulher. A cantora destacou ainda a orientação de sua professora de ioga durante a gestação: “Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada”.

Distante das redes sociais desde então, Iza esclareceu que seu afastamento não se trata de maturidade, mas de vulnerabilidade: “Não é adulto, é só fragilidade mesmo. Estou fugindo”, admitiu. Ela refletiu sobre o peso das palavras na internet e como isso afeta sua saúde emocional: “A gente não sabe o tamanho que a internet tem na nossa vida até algo nesse sentido acontece”.

Sobre as críticas por ter reatado com Yuri Lima, que recentemente se envolveu em nova polêmica ao repostar a foto de uma mulher de biquíni, Iza declarou que não acompanha os comentários.

Ela afirmou que entende que algumas opiniões vêm de preocupação genuína, mas reconhece que há quem busque apenas incitar ódio.

