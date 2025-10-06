fechar
Claudia Raia faz revelações inéditas sobre bastidores de ‘Terra Nostra’: “Novela confusa”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/10/2025 às 9:12
Claudia Raia poderá ser vista em breve na reprise de Terra Nostra (1999), no ar nas tardes da Globo, na sessão Edição Especial. Na novela de Benedito Ruy Barbosa, a atriz interpretou Hortência, uma imigrante espanhola.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista relembrou o desafio de ter vivido o papel. “Foi bem complicado para mim. O Benedito me chamou para fazer uma personagem em quem ele apostava muito. Era para tratar da submissão da mulher ao marido, que sofria agressão dentro de casa. Ela era galega e eu tinha que aprender o sotaque”, disse ela.

Claudia Raia contou, ainda, que observou o ‘declínio’ da sua personagem em Terra Nostra, e que considerou a trama confusa. “Isso foi uma grande lição para mim, para não forçar algo que não está dentro da inspiração do autor. Porque realmente o personagem não se desenvolveu do jeito que ele precisava”, apontou.

“Foi uma novela bem confusa e desafiadora para mim. Mas os bastidores eram tão legais… Acabou que virou uma novela histórica, e gostei muito de participar dela, mesmo com esses percalços”, detalhou Claudia Raia, que não é vista nos folhetins desde Verão 90 (2019).

