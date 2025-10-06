Claudia Raia faz revelações inéditas sobre bastidores de ‘Terra Nostra’: “Novela confusa”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Claudia Raia poderá ser vista em breve na reprise de Terra Nostra (1999), no ar nas tardes da Globo, na sessão Edição Especial. Na novela de Benedito Ruy Barbosa, a atriz interpretou Hortência, uma imigrante espanhola.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista relembrou o desafio de ter vivido o papel. “Foi bem complicado para mim. O Benedito me chamou para fazer uma personagem em quem ele apostava muito. Era para tratar da submissão da mulher ao marido, que sofria agressão dentro de casa. Ela era galega e eu tinha que aprender o sotaque”, disse ela.

Claudia Raia contou, ainda, que observou o ‘declínio’ da sua personagem em Terra Nostra, e que considerou a trama confusa. “Isso foi uma grande lição para mim, para não forçar algo que não está dentro da inspiração do autor. Porque realmente o personagem não se desenvolveu do jeito que ele precisava”, apontou.

“Novela confusa”

“Foi uma novela bem confusa e desafiadora para mim. Mas os bastidores eram tão legais… Acabou que virou uma novela histórica, e gostei muito de participar dela, mesmo com esses percalços”, detalhou Claudia Raia, que não é vista nos folhetins desde Verão 90 (2019).

VEJA MAIS: Claudia Raia posa nua na web e chama atenção dos fãs com clique: “Obra de arte”

O post Claudia Raia faz revelações inéditas sobre bastidores de ‘Terra Nostra’: “Novela confusa” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.