Claudia Raia faz revelações inéditas sobre bastidores de ‘Terra Nostra’: “Novela confusa”
Claudia Raia poderá ser vista em breve na reprise de Terra Nostra (1999), no ar nas tardes da Globo, na sessão Edição Especial. Na novela de Benedito Ruy Barbosa, a atriz interpretou Hortência, uma imigrante espanhola.
Em entrevista ao jornal O Globo, a artista relembrou o desafio de ter vivido o papel. “Foi bem complicado para mim. O Benedito me chamou para fazer uma personagem em quem ele apostava muito. Era para tratar da submissão da mulher ao marido, que sofria agressão dentro de casa. Ela era galega e eu tinha que aprender o sotaque”, disse ela.
Claudia Raia contou, ainda, que observou o ‘declínio’ da sua personagem em Terra Nostra, e que considerou a trama confusa. “Isso foi uma grande lição para mim, para não forçar algo que não está dentro da inspiração do autor. Porque realmente o personagem não se desenvolveu do jeito que ele precisava”, apontou.
“Novela confusa”
“Foi uma novela bem confusa e desafiadora para mim. Mas os bastidores eram tão legais… Acabou que virou uma novela histórica, e gostei muito de participar dela, mesmo com esses percalços”, detalhou Claudia Raia, que não é vista nos folhetins desde Verão 90 (2019).
