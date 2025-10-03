Claudia Raia revela uso de caneta emagrecedora após terceira gravidez aos 55 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Claudia Raia chamou atenção ao admitir que, após sua terceira gravidez, aos 55 anos, recorreu ao uso de caneta emagrecedora como parte do seu processo de recuperação do corpo.

A atriz, que engravidou de Luca, de 3 anos, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello, por meio de tratamentos de fertilização in vitro, detalhou que apesar do planejamento, emprenhou naturalmente, algo que considerou raro, principalmente por já estar na menopausa.

“Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É”, afirmou Claudia Raia. A atriz ainda detalhou a decisão arriscada de recorrer ao procedimento que influencia no emagrecimento.

“Que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso”, disse a artista, que também relembrou os desafios da menopausa, fase que trouxe mudanças e dificuldades inesperadas para ela. “A menopausa dá umas rasteiras. Teve um momento em que me perdi de mim mesma”, contou.

