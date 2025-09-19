Após polêmica, Claudia Raia dispara: ‘O cancelamento é o grande terror’
Clique aqui e escute a matéria
Claudia Raia, atriz, revelou que o amadurecimento foi benéfico para lidar com o cancelamento nas redes sociais, algo que todo artista sofre em algum momento.
“Não ser dessa geração tem as suas vantagens, porque eu não passo o dia inteiro no celular olhando o que as pessoas acham de mim ou vendo os comentários. Eu realmente não sou essa pessoa, não tenho esse hábito. O cancelamento é o grande terror dessa geração, mas não tenho medo de falar. Eu sou polêmica, não adianta, porque eu falo do prazer da mulher, eu falo de como a mulher deve se libertar dessas amarras todas. Tudo isso incomoda e ninguém aceita. Sempre fui polêmica, desde jovenzinha. Só sinto que mudei com o humano. A pessoa quer ser ajudada? A gente vai e ajuda. A pessoa não quer ser ajudada? A gente não ajuda. Antes, eu insistia“, desabafou em entrevista à Quem.
LEIA AGORA: Protagonista de Dona de Mim, Clara Moneke surge de biquíni e mostra corpinho
Recentemente, a atriz foi mais uma vez cancelada na web. Ela não sabia e acabou reclamando com o influenciador Rodolfo, que usava o celular durante a apresentação da peça dela, Cenas da Menopausa, devido ao recurso de audiodescrição.
“Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato. O querido Rodolfo estava usando o recurso de audiodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso, acabei entendendo errado a situação e chamei a atenção dele”, explicou a cantora.
O post Após polêmica, Claudia Raia dispara: ‘O cancelamento é o grande terror’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.