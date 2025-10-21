Raí Saia Rodada lança novo repertório com o EP "Sossegado"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo projeto chega às plataformas digitais com repertório inédito para embalar as celebrações dos fãs e as festas de fim de ano com muito forró.

Raí Saia Rodada entregou mais uma novidade para os fãs: já está disponível em todas as plataformas digitais, o EP “Sossegado”, que reúne um novo repertório do cantor. São seis músicas que prometem embalar as festas nos últimos meses do ano.

Natural de Umarizal (RN), Raí é um dos nomes mais populares do forró na atualidade. O artista acumula mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e uma coleção de sucessos na boca do povo, como “Tapão na Raba”, “Filho do Mato”, “Cachaceira” e “5 da Manhã”.

Além da carreira solo, o cantor também faz parte do “À Vontade”, ao lado de Luan Estilizado e Zezo. A label, que já se consolidou como uma dos maiores do forró nacional, se apresenta em São Paulo, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no próximo dia 24 de outubro.

O evento também contará com o show da cantora Priscila Senna, e promete celebrar a força e a emoção da cultura nordestina com um grande encontro de estrelas. O novo EP chega como "esquenta" para as comemorações dos 25 anos do Saia Rodada.

Ouça o EP “Sossegado” no Spotify