fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Vem aí? Ana Castela pode ganhar programa próprio no SBT em 2026

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 8:14
Vem aí? Ana Castela pode ganhar programa próprio no SBT em 2026
Vem aí? Ana Castela pode ganhar programa próprio no SBT em 2026 - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Ana Castela está fazendo o maior sucesso dentro do SBT, e possui grandes chances de se tornar uma futura contratada da emissora num futuro próximo. Isso porque, a cantora, que realizou sua estreia como apresentadora de TV no programa Bom Dia & Cia, pode ser recrutada.

Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, ainda é cedo para tirar qualquer conclusão, mas é possível afirmar que existe um ‘namoro’ entre a ‘Baoideira’ com o canal da família Abravanel.

Todavia, ainda não é nada para agora, tendo em vista que ela ainda possui um compromisso com a Globo pela frente – como sua participação em Coração Acelerado, próxima novela das sete do canal – , mas há uma vontade mútua de um projeto solo de Ana Castela para o segundo semestre do próximo ano.

A emissora enxerga na Boiadeira um alto potencial de audiência e, principalmente, comercial. Para se ter uma ideia, no último domingo (19), a participação da artista e de Zé Felipe no Domingo Legal rendeu picos de liderança para o programa no Ibope na Grande São Paulo, além de forte repercussão nas redes sociais.

VEJA MAIS: Saiba qual música de Ana Castela será tema de abertura da novela Coração Acelerado

O post Vem aí? Ana Castela pode ganhar programa próprio no SBT em 2026 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Flávio Ricco: A chegada do SBT News só vem a somar
Televisão

Flávio Ricco: A chegada do SBT News só vem a somar
Qual jogo vai passar no SBT hoje (21/10)? Veja a programação completa, com Champions e Sul-Americana
Transmissão

Qual jogo vai passar no SBT hoje (21/10)? Veja a programação completa, com Champions e Sul-Americana

Compartilhe

Tags