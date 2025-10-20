fechar
Cidades |

Maré alta marca a segunda-feira (20/10) em Porto de Galinhas

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h54, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/10/2025 às 4:45
Porto de Galinhas
Porto de Galinhas - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quem escolher Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, para começar a semana, encontrará nesta segunda-feira (20 de outubro de 2025) um cenário ideal para relaxar à beira-mar e aproveitar as piscinas naturais que fazem do destino um dos mais procurados do Estado.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para 4h53 e o pôr do sol para 17h15, proporcionando um longo período de luz natural perfeito para passeios de jangada, mergulhos e caminhadas pela praia.

O clima deve se manter ensolarado e estável durante todo o dia, favorecendo atividades ao ar livre.

Ainda assim, é importante atenção às variações da maré, que determinam os melhores momentos para acessar as áreas de recife e as formações naturais.

Previsão de marés para segunda-feira (20):

Maré alta (preia-mar): 3h34 – 2,3 m

Maré baixa (baixa-mar): 9h48 – 0,3 m

Segunda maré alta: 15h47 – 2,2 m

Segunda maré baixa: 21h56 – 0,3 m

Com o coeficiente de maré em torno de 85, considerado alto, o dia promete boas condições para quem busca experiências seguras e tranquilas nas águas cristalinas.

Seguir as orientações dos jangadeiros e guias credenciados é fundamental para aproveitar com segurança a maré baixa e garantir um passeio completo em um dos pontos turísticos mais icônicos do litoral pernambucano.

Leia também

Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)
clima e tempo

Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)
Porto de Galinhas terá domingo (19/10) com céu nublado e aberturas de sol
clima

Porto de Galinhas terá domingo (19/10) com céu nublado e aberturas de sol

Compartilhe

Tags