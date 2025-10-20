Maré alta marca a segunda-feira (20/10) em Porto de Galinhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h54, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Clique aqui e escute a matéria

Quem escolher Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, para começar a semana, encontrará nesta segunda-feira (20 de outubro de 2025) um cenário ideal para relaxar à beira-mar e aproveitar as piscinas naturais que fazem do destino um dos mais procurados do Estado.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para 4h53 e o pôr do sol para 17h15, proporcionando um longo período de luz natural perfeito para passeios de jangada, mergulhos e caminhadas pela praia.

O clima deve se manter ensolarado e estável durante todo o dia, favorecendo atividades ao ar livre.

Ainda assim, é importante atenção às variações da maré, que determinam os melhores momentos para acessar as áreas de recife e as formações naturais.

Previsão de marés para segunda-feira (20):

Maré alta (preia-mar): 3h34 – 2,3 m

Maré baixa (baixa-mar): 9h48 – 0,3 m

Segunda maré alta: 15h47 – 2,2 m

Segunda maré baixa: 21h56 – 0,3 m

Com o coeficiente de maré em torno de 85, considerado alto, o dia promete boas condições para quem busca experiências seguras e tranquilas nas águas cristalinas.

Seguir as orientações dos jangadeiros e guias credenciados é fundamental para aproveitar com segurança a maré baixa e garantir um passeio completo em um dos pontos turísticos mais icônicos do litoral pernambucano.