fechar
Cidades |

Porto de Galinhas terá domingo (19/10) com céu nublado e aberturas de sol

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 25°C e 29°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/10/2025 às 6:00
Porto de Galinhas
Porto de Galinhas - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste domingo (19 de outubro de 2025), poderá aproveitar um dia agradável para explorar as belezas naturais da região, mesmo com predomínio de nuvens ao longo do dia.

O sol deve aparecer em alguns momentos, garantindo períodos de luminosidade que favorecem passeios à beira-mar, mergulhos nas piscinas naturais e atividades ao ar livre.

Segundo o site Climatempo, a temperatura deve variar entre 25°C e 29°C, típica do clima tropical, criando um ambiente quente e úmido, perfeito para quem deseja relaxar ou praticar esportes aquáticos.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), mantém suas características de águas claras e calmas, atraindo turistas de diferentes partes do país e até do exterior.

Além do clima agradável, os visitantes devem ficar atentos às oscilações da maré, que podem influenciar diretamente na experiência nas piscinas naturais e nos passeios de jangada.

Respeitar os horários da maré e seguir as orientações de guias credenciados é essencial para garantir segurança e aproveitar ao máximo a visita.

Leia também

Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)
clima e tempo

Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)
Porto de Galinhas terá maré alta para passeios neste sábado (18/10)
clima e tempo

Porto de Galinhas terá maré alta para passeios neste sábado (18/10)

Compartilhe

Tags