Porto de Galinhas terá maré alta para passeios neste sábado (18/10)
De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h54, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado (18 de outubro de 2025), terá um dia ensolarado e com ótima luminosidade, ideal para curtir o mar cristalino e as famosas piscinas naturais da região.
De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer ocorrerá às 4h54 e o pôr do sol às 17h15, garantindo um longo período de claridade para contemplar as paisagens locais.
Apesar das condições favoráveis, é essencial observar as oscilações da maré, que indicam os melhores momentos para mergulhos e passeios de jangada.
Previsão de marés para sábado (18):
Maré alta (preia-mar): 2h29 – 2,1 m
Maré baixa (baixa-mar): 8h46 – 0,4 m
Segunda maré alta: 14h48 – 2,0 m
Segunda maré baixa: 20h56 – 0,3 m
O coeficiente de maré deve se manter em torno de 78, considerado alto, favorecendo passeios tranquilos durante os períodos adequados.
Seguir os horários indicados e as orientações dos jangadeiros e guias credenciados garante segurança e aproveitamento máximo em um dos destinos mais visitados do litoral pernambucano.