Porto de Galinhas terá maré alta para passeios neste sábado (18/10)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h54, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/10/2025 às 4:50
Porto de Galinhas
Porto de Galinhas - Pexels

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado (18 de outubro de 2025), terá um dia ensolarado e com ótima luminosidade, ideal para curtir o mar cristalino e as famosas piscinas naturais da região.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer ocorrerá às 4h54 e o pôr do sol às 17h15, garantindo um longo período de claridade para contemplar as paisagens locais.

Apesar das condições favoráveis, é essencial observar as oscilações da maré, que indicam os melhores momentos para mergulhos e passeios de jangada.

Previsão de marés para sábado (18):

Maré alta (preia-mar): 2h29 – 2,1 m

Maré baixa (baixa-mar): 8h46 – 0,4 m

Segunda maré alta: 14h48 – 2,0 m

Segunda maré baixa: 20h56 – 0,3 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 78, considerado alto, favorecendo passeios tranquilos durante os períodos adequados.

Seguir os horários indicados e as orientações dos jangadeiros e guias credenciados garante segurança e aproveitamento máximo em um dos destinos mais visitados do litoral pernambucano.

