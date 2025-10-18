Porto de Galinhas terá maré alta para passeios neste sábado (18/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h54, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Clique aqui e escute a matéria

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado (18 de outubro de 2025), terá um dia ensolarado e com ótima luminosidade, ideal para curtir o mar cristalino e as famosas piscinas naturais da região.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer ocorrerá às 4h54 e o pôr do sol às 17h15, garantindo um longo período de claridade para contemplar as paisagens locais.

Apesar das condições favoráveis, é essencial observar as oscilações da maré, que indicam os melhores momentos para mergulhos e passeios de jangada.

Previsão de marés para sábado (18):

Maré alta (preia-mar): 2h29 – 2,1 m

Maré baixa (baixa-mar): 8h46 – 0,4 m

Segunda maré alta: 14h48 – 2,0 m

Segunda maré baixa: 20h56 – 0,3 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 78, considerado alto, favorecendo passeios tranquilos durante os períodos adequados.

Seguir os horários indicados e as orientações dos jangadeiros e guias credenciados garante segurança e aproveitamento máximo em um dos destinos mais visitados do litoral pernambucano.