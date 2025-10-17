Porto de Galinhas: céu parcialmente nublado e calor marcam sexta-feira (17/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 22°C e 32°C

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira (17 de outubro de 2025), encontrará um dia propício para aproveitar o mar cristalino e as paisagens naturais da região.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o céu deve permanecer parcialmente nublado a claro, com chuva rápida e isolada apenas na madrugada e nas primeiras horas da manhã, de intensidade fraca.

Localizada em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 22°C e 32°C, típicas do clima tropical, criando um ambiente quente e úmido ideal para atividades ao ar livre.

A umidade relativa do ar oscilará entre 61% e 99%, aumentando a sensação térmica durante a tarde e reforçando a importância de hidratação e cuidados ao aproveitar o litoral.





