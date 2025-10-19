fechar
Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h54, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/10/2025 às 4:50
Porto de Galinhas
Porto de Galinhas - Pexels

Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, terá neste domingo (19 de outubro de 2025) um cenário ideal para quem deseja aproveitar suas águas cristalinas e as famosas piscinas naturais.

O sol predomina, oferecendo excelente luminosidade para passeios de jangada, mergulhos e atividades ao ar livre.

Segundo o site Tábuas da Maré, o dia começa com o amanhecer às 4h54 e se despede com o pôr do sol às 17h15, proporcionando amplo período para contemplar a paisagem.

É importante observar as variações da maré, já que elas determinam os melhores horários para explorar os recifes e garantir segurança durante os passeios.

Confira a previsão de marés para domingo (19/10):

Maré alta (preia-mar): 3h03 – 2,2 m

Maré baixa (baixa-mar): 9h18 – 0,3 m

Segunda maré alta: 15h18 – 2,1 m

Segunda maré baixa: 20h26 – 0,3 m

O coeficiente de maré está estimado em 83, considerado alto, o que indica variações significativas no nível do mar.

Seguir as instruções dos jangadeiros e guias locais garante segurança e uma experiência completa nesse dos destinos mais visitados do litoral pernambucano.

