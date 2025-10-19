Porto de Galinhas: veja como estará a maré neste domingo (19/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h54, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, terá neste domingo (19 de outubro de 2025) um cenário ideal para quem deseja aproveitar suas águas cristalinas e as famosas piscinas naturais.

O sol predomina, oferecendo excelente luminosidade para passeios de jangada, mergulhos e atividades ao ar livre.

Segundo o site Tábuas da Maré, o dia começa com o amanhecer às 4h54 e se despede com o pôr do sol às 17h15, proporcionando amplo período para contemplar a paisagem.

É importante observar as variações da maré, já que elas determinam os melhores horários para explorar os recifes e garantir segurança durante os passeios.

Confira a previsão de marés para domingo (19/10):

Maré alta (preia-mar): 3h03 – 2,2 m

Maré baixa (baixa-mar): 9h18 – 0,3 m

Segunda maré alta: 15h18 – 2,1 m

Segunda maré baixa: 20h26 – 0,3 m

O coeficiente de maré está estimado em 83, considerado alto, o que indica variações significativas no nível do mar.

Seguir as instruções dos jangadeiros e guias locais garante segurança e uma experiência completa nesse dos destinos mais visitados do litoral pernambucano.