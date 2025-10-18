fechar
Cidades

Porto de Galinhas terá dia de sol e temperaturas elevadas neste sábado (18/10)

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 22°C e 33°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/10/2025 às 6:10
Porto de Galinhas
Porto de Galinhas - iStock

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado (18 de outubro de 2025), poderá aproveitar um dia favorável para desfrutar das águas cristalinas e das belezas naturais da região.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o céu deve se manter parcialmente nublado, sem previsão de chuva ao longo do dia, garantindo boas condições para passeios ao ar livre.

A praia, situada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), registrará temperaturas entre 22°C e 33°C, típicas do clima tropical, proporcionando um ambiente quente e úmido, ideal para atividades na areia e no mar.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 100%, o que pode aumentar a sensação térmica durante as horas mais quentes, tornando essencial manter a hidratação e cuidados ao aproveitar a região.

